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Терюшков – о полиграфе для арбитров: «Это уничижение личности. Так можно остаться без судей»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался об использовании полиграфа на российских судьях.

– Каково ваше личное мнение о практике полиграфа?

– Вы знаете, границу перейти, заступить за красную линию не так сложно. Вопрос в том, какая будет от этого действенная польза. Мне кажется, абсолютно никакой. Мне кажется, это такое некоторое уничижение личности.

Боюсь, что так можно просто остаться без судей и все. Или начнут судить так, что футбола в принципе не будет. Любое касание — свисток. Если вы посмотрите, как играют в Европе, там судьи позволяют борьбу на поле.

Для меня, конечно, полиграф — это за гранью. Но я не комментирую решения ответственных органов. Значит, они чем-то руководствуются, это их право.

Однако всегда надо нести ответственность за то, что будет в дальнейшем. И спустя полгода, год ил два посмотреть, оценить решение и наказать или поощрить человека, который его принял.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 13:33
Комментарии2
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    Рейтинг: +144

    rzfxgsk 52 минуты назад

    Всех на полиграф!!! если отмазываются, значит совесть не чиста ))...

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    Рейтинг: +1764

    Беспонтий 1 час назад

    так может сдаться
    без депутатов бы нам не остаться

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