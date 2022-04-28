Терюшков – о полиграфе для арбитров: «Это уничижение личности. Так можно остаться без судей»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался об использовании полиграфа на российских судьях.

– Каково ваше личное мнение о практике полиграфа?

– Вы знаете, границу перейти, заступить за красную линию не так сложно. Вопрос в том, какая будет от этого действенная польза. Мне кажется, абсолютно никакой. Мне кажется, это такое некоторое уничижение личности.

Боюсь, что так можно просто остаться без судей и все. Или начнут судить так, что футбола в принципе не будет. Любое касание — свисток. Если вы посмотрите, как играют в Европе, там судьи позволяют борьбу на поле.

Для меня, конечно, полиграф — это за гранью. Но я не комментирую решения ответственных органов. Значит, они чем-то руководствуются, это их право.

Однако всегда надо нести ответственность за то, что будет в дальнейшем. И спустя полгода, год ил два посмотреть, оценить решение и наказать или поощрить человека, который его принял.

Вспомните все российские клубы за всю историю