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Яровинский: «Думаю, Хвича себя прекрасно чувствует»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал ситуацию с уходом из клуба полузащитника Хвичи Кварацхелии.

– Что с Хвичей, который стал главным футболистом в Казани за последние годы?

– С Хвичей не общаюсь, потому что с ним по телефону тяжело взаимодействовать. Ему сложно говорить по-русски, это были бы дежурные фразы: «всe хорошо», «всe нормально».

Поэтому с ним коммуникация затруднена из-за языка исключительно. Я грузинского не знаю, мне сложно.

– С коллегами из «Динамо-Батуми» обсуждаете Хвичу или с его агентом Мамукой?

– Я думаю, Хвича себя прекрасно чувствует. Подробнее все вопросы о Кварацхелии мы сейчас обсуждать не готовы.

  • Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • В конце марта грузин расторг контракт с клубом.
  • Летом хавбек перейдет в «Наполи».

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1764

    Беспонтий 57 минут назад

    оттенок зависти печальной
    лежит тяжёлою печатью на словах

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    Рейтинг: +540

    El_Chori 2 часа назад

    А ты себя, олень, как чувствуешь? Нормально?

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