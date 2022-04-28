Яровинский: «Думаю, Хвича себя прекрасно чувствует»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал ситуацию с уходом из клуба полузащитника Хвичи Кварацхелии.

– Что с Хвичей, который стал главным футболистом в Казани за последние годы?

– С Хвичей не общаюсь, потому что с ним по телефону тяжело взаимодействовать. Ему сложно говорить по-русски, это были бы дежурные фразы: «всe хорошо», «всe нормально».

Поэтому с ним коммуникация затруднена из-за языка исключительно. Я грузинского не знаю, мне сложно.

– С коллегами из «Динамо-Батуми» обсуждаете Хвичу или с его агентом Мамукой?

– Я думаю, Хвича себя прекрасно чувствует. Подробнее все вопросы о Кварацхелии мы сейчас обсуждать не готовы.

Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.

Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.

В конце марта грузин расторг контракт с клубом.

Летом хавбек перейдет в «Наполи».

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