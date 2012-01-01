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Левандовски недоволен, что тактика Нагельсмана приносит ему недостаточно голевых моментов (Bild)

Стало известно, что не устраивает нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в системе главного тренера Юлиана Нагельсмана. Поляк недоволен отсутствием достаточного количества голевых моментов, в чем виновата тактика, как считает игрок.

Однако на прошлой неделе на командном собрании Нагельсман предложил игрокам высказать свои недовольства, если они есть. Левандовски молчал, пишет Bayern & Germany со ссылкой на немецкое издание Bild.

  • Левандовски младше Нагельсмана на 1 год.
  • Ранее сообщалось, что 33-летний форвард может перейти в «Барселону».
  • Нагельсман возглавил «Баварию» летом 2021 года. Команда при нем вылетела из ЛЧ, уступив «Вильярреалу».

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Источник: твиттер Bayern & Germany

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