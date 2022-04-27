«Бавария» почти завершила трансферы Мазрауи и Гравенберха из «Аякса» (Bild)

«Баварию» вскоре должны пополнить два футболиста «Аякса». Уже есть договоренность по защитнику Нуссаиру Мазрауи – о сделке осталось только официально объявить, пишет Bayern & Germany со ссылкой на немецкое издание Bild.

Также в финальной стадии переговоры по полузащитнику Райану Гравенберху.

24-летний Мазрауи стоит 20 миллионов евро.

19-летний Гравенберх, согласно Transfermarkt, стоит 35 миллионов. В сезоне Эредивизие у него 29 матчей, 2 гола, 5 ассистов.

«Бавария» – чемпион Германии последних 10 сезонов.

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