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Винисиус: «Реалу» нужно во всем прибавлять – особенно в начале матча»

Нападающий «Реала» Винисиус подытожил первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4). Он призвал партнеров прибавить.

«Мы играли против великолепной команды с отличным тренером – играть здесь всегда непросто. Нужно сохранять спокойствие перед ответным матчем, работать и смотреть, что мы можем улучшить для общей победы. Прибавлять нужно во всем понемногу – особенно в начале матча. Мы не рады поражению, но на «Бернабеу» нам здорово помогают болельщики, и следующий матч не станет исключением», – считает бразилец.

  • Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде.
  • «Ман Сити» и «Реал» повторили самый результативный полуфинал в истории ЛЧ.
  • «Реал» 2-й раз за сезон пропустил 4 гола.

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Источник: УЕФА

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