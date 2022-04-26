Баженов: «Спартак» точно не вылетит. Нужно в каждом матче отдавать очки – такого не бывает»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов считает, что столичный клуб не вылетит из РПЛ в этом сезоне.

– Я уверен, что все будет нормально. Не переживайте. «Спартак» точно не вылетит. Просто, мне кажется, команда сейчас больше сконцентрирована на Кубке России, чем на чемпионате. От этого невнятные игры.

Последний матч (2:3 с «Ростовом» – прим. «Бомбардира») неуверенно провели. И судья здесь не при чем. Сами неубедительно сыграли.

— На чем основана уверенность, что «Спартак» не вылетит?

— Уровень исполнительского мастерства дает основания полагать, что команда точно не вылетит и не доведет дело до стыковых игр. Понятно, что они сконцентрированы на Кубке России, что подтверждают матчи команды в этом турнире: когда им надо, они на полную включаются.

Да и вообще, в каждом матче отдавать очки — такого не бывает: это суперстечение обстоятельств, которое не произойдет.

«Спартак» занимает 10-е место в таблице чемпионата.

Отрыв от зоны стыков – 3 очка.

Команде осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Уралом», «Зенитом» и «Химками».

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