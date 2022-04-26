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  • Баженов: «Спартак» точно не вылетит. Нужно в каждом матче отдавать очки – такого не бывает»

Баженов: «Спартак» точно не вылетит. Нужно в каждом матче отдавать очки – такого не бывает»

26 апреля 2022, 21:57
5

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов считает, что столичный клуб не вылетит из РПЛ в этом сезоне.

– Я уверен, что все будет нормально. Не переживайте. «Спартак» точно не вылетит. Просто, мне кажется, команда сейчас больше сконцентрирована на Кубке России, чем на чемпионате. От этого невнятные игры.

Последний матч (2:3 с «Ростовом» – прим. «Бомбардира») неуверенно провели. И судья здесь не при чем. Сами неубедительно сыграли.

— На чем основана уверенность, что «Спартак» не вылетит?

— Уровень исполнительского мастерства дает основания полагать, что команда точно не вылетит и не доведет дело до стыковых игр. Понятно, что они сконцентрированы на Кубке России, что подтверждают матчи команды в этом турнире: когда им надо, они на полную включаются.

Да и вообще, в каждом матче отдавать очки — такого не бывает: это суперстечение обстоятельств, которое не произойдет.

  • «Спартак» занимает 10-е место в таблице чемпионата.
  • Отрыв от зоны стыков – 3 очка.
  • Команде осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Уралом», «Зенитом» и «Химками».

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Баженов Никита
Комментарии (5)
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Форвард 79
1651001678
Да и вообще, в каждом матче отдавать очки — такого не бывает: это суперстечение обстоятельств, которое не произойдет. Нынешний Спартак могёт)))
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portero
1651035781
Говорить о вылете, ну как-то несерьёзно...
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САДЫЧОК
1651046011
Уровень исполнительского мастерства....Хааа ! У Джикии уровень ! Насмешил ! Трудно придется с таким центром обороны ! Один полный ноль , второй на чемоданах !
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kliker
1651053016
Если каждый гол Спартака судьи и ВАР будут анализировать под микроскопом, а каждый гол в ворота Спартака будет утверждаться без повторных просмотров, если на каждый дальний удар Спартака будут назначаться по два пенальти в ворота Спартака, то бомжезадача по выводу Спартака в ФНЛ будет выполнена и никакие "суперстечения обстоятельств" не помогут.
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zigbert
1651060019
Можно смело сказать что у Спартака в конце чемпионата легких матчей не будет. Опасность вылета есть.
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