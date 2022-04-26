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  • Генич: «Кто-то иронично воспринимает успехи Черчесова, но у других российских тренеров и их нет»

Генич: «Кто-то иронично воспринимает успехи Черчесова, но у других российских тренеров и их нет»

26 апреля 2022, 18:59
2

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал чемпионство «Ференцвароша».

«Черчесов уже второй раз в карьере приводит команду к чемпионству в европейском чемпионате.

Правда, истории с «Ференцварошем» и «Легией» все-таки разные. Венгерский клуб он принял по ходу сезона, он и до прихода Станислава Саламовича шел на первом месте. Это самая сильная венгерская команда, ее состав заметно превосходит по уровню своих конкурентов – как «Зенит» в России.

У нас много людей скептически относятся к Черчесову не из-за его профессиональных качеств, а из-за манеры поведения и лексикона. При этом он остается классным специалистом и тренером, что и доказал с «Ференцварошем».

Ну, любит себя человек, бывает. Это было видно еще во время его игровой карьеры. Но Черчесов не один такой – что, Газзаев или Бышовец себя не любят?

Черчесов воспользовался шансом, поехал в Европу и добился результата. Других российских тренеров особо не зовут, а Черчесова позвали.

Слуцкого приглашали в «Халл» и «Витесс», но это клубы, которые, мягко говоря, не доминировали в своих лигах.

Черчесова же захотели видеть в лучшей команде страны. Он тяжело начал с «Ференцварошем», даже проиграл дебютный матч, но потом адаптировался, а игроки привыкли к его требованиям.

В итоге очень уверенное чемпионство за несколько туров до конца. Может, кто-то иронично воспринимает эти успехи, но у других российских тренеров и их нет.

Я бы не стал говорить, что победы в чемпионатах Польши и Венгрии – это невесомые достижения», – сказал Генич.

  • Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.
  • Помимо чемпионства, команда дошла до финала Кубка Венгрии, где сыграет с «Пакшем».
  • Ранее российский тренер брал золотой дубль с варшавской «Легией».

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Европа Ференцварош Черчесов Станислав Генич Константин
Комментарии (2)
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Беспонтий
1650989576
да всё сказочно и даже чемпионат европы всем понятен не впервой но лучше бы он не давал той пресс конференции
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crf575757
1651033688
ГЕНИЧ ! Хватит задницу лизать Черчесову, жалкий комментаторик!
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