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Генич: «Кто-то иронично воспринимает успехи Черчесова, но у других российских тренеров и их нет»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал чемпионство «Ференцвароша».

«Черчесов уже второй раз в карьере приводит команду к чемпионству в европейском чемпионате.

Правда, истории с «Ференцварошем» и «Легией» все-таки разные. Венгерский клуб он принял по ходу сезона, он и до прихода Станислава Саламовича шел на первом месте. Это самая сильная венгерская команда, ее состав заметно превосходит по уровню своих конкурентов – как «Зенит» в России.

У нас много людей скептически относятся к Черчесову не из-за его профессиональных качеств, а из-за манеры поведения и лексикона. При этом он остается классным специалистом и тренером, что и доказал с «Ференцварошем».

Ну, любит себя человек, бывает. Это было видно еще во время его игровой карьеры. Но Черчесов не один такой – что, Газзаев или Бышовец себя не любят?

Черчесов воспользовался шансом, поехал в Европу и добился результата. Других российских тренеров особо не зовут, а Черчесова позвали.

Слуцкого приглашали в «Халл» и «Витесс», но это клубы, которые, мягко говоря, не доминировали в своих лигах.

Черчесова же захотели видеть в лучшей команде страны. Он тяжело начал с «Ференцварошем», даже проиграл дебютный матч, но потом адаптировался, а игроки привыкли к его требованиям.

В итоге очень уверенное чемпионство за несколько туров до конца. Может, кто-то иронично воспринимает эти успехи, но у других российских тренеров и их нет.

Я бы не стал говорить, что победы в чемпионатах Польши и Венгрии – это невесомые достижения», – сказал Генич.

  • Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.
  • Помимо чемпионства, команда дошла до финала Кубка Венгрии, где сыграет с «Пакшем».
  • Ранее российский тренер брал золотой дубль с варшавской «Легией».

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 18:59
Комментарии1
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    Рейтинг: +1713

    Беспонтий 1 час назад

    да всё сказочно
    и даже чемпионат европы всем понятен не впервой

    но лучше бы он не давал той пресс конференции

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