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Зарема: «Какая разница, кто возглавляет РФС и РПЛ, если ДНК у них блекло-голубое?»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, связала плохое судейство в РПЛ с тем, что российским футболом руководят люди, связанные в прошлом с «Зенитом».

«На протяжении нескольких лет я задаюсь вопросом: почему только в России такое качество судейства? Почему в других чемпионатах VAR не отнимает столько игрового времени, почему судьи не ломают игру бесконечными свистками, снижая скорости атак, почему дают бороться, а не раздают карточки при малейшем касании?

В огромной стране, где есть прекрасные врачи, ученые, учителя, историки, рестораторы, люди творческих профессий: балерины, актeры, режиссеры. Но вот беда с дюжиной футбольных арбитров?

Так может, не в судьях дело, а в той самой Гидре всего российского футбола? Какая разница, под какой фамилией функционирует РФС и РПЛ: будь то Фурсенко или Дюков, если ДНК у них все то же блекло-голубое.

Ни в одной другой европейской стране нет такой монополии государственной корпорации на весь футбол как таковой. Это феноменальное российское явление. Но никак не достижение и не повод для гордости», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: Sports.ru

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Комментарии28
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    Рейтинг: +1467

    777+ 9 минут назад

    "Нечего на зеркало пенять, если рожа крива"!!!

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    Рейтинг: +180

    Эмом 9 минут назад

    Мутко, Фурсенко, Толстых и Дюков все они зенитовцы,готов поспорит что в Медведев в будущем заменит Дюкова ))

    0
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    Рейтинг: +14476

    ilichkadr > Эмом 37 секунд назад

    Не, Дюкова заменит Зарема, если конечно Лёня даст денег.

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    Рейтинг: +15336

    житель СПб 20 минут назад

    Бессовестно сказано! То есть когда Федуна и Гинера слушают, "подарки" (как они сами уже признавали публично!) от них берут за результаты - это было хорошо. А как что-то не так - так Зенит виноват? А может вы с Федуном на пару блеклые - раз даже Карпин признал публично ваше безобразное руководство клубом?! Больше того! Уверен, что как только Федун отстанет от Спартака, результаты клуба пойдут вверх!

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    Рейтинг: +21

    baben86 32 минуты назад

    Эй гниды..пишивики...вам был срок...сейчас смотрите..баба в коубе это

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    Рейтинг: +1012

    Дубина 57 минут назад

    Да все все и так знают и видят своими глазами!!
    Только вот с мафией питерской ни чего не поделать!!!

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    Рейтинг: +5212

    rash1959 > Дубина 27 минут назад

    Гости с "юга" скоро это поправят.

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    Рейтинг: +15336

    житель СПб > rash1959 18 минут назад

    ? НЕ заговаривайтесь! За это можно и к уголовной ответственности приблизиться. Не берите пример со всяких дубин. Вы же не дубина!?

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    Рейтинг: +1012

    Дубина 1 час назад

    Все в точку сказала баба!
    Футболом правит питерская банда-шайка!

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    Рейтинг: +13866

    Barmaleushka > Дубина 59 минут назад

    А пищевиком правит эскортница . Когда эмблему меняли почему не учли этот факт .

    4
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    Рейтинг: +128

    rzfxgsk 1 час назад

    опять в самое яблочко! молодец она всё таки )

    4
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    Рейтинг: +1129

    Artemka444 1 час назад

    Так сделай Спартак великим, а не балаболь!!!

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    Рейтинг: +22258

    JTherry 1 час назад

    "Ни в одной другой европейской стране нет такой монополии государственной корпорации на весь футбол как таковой..."
    ...добавлю, ни в одной стране нет такого *уёвого и коррумпированного футбола из-за этой самой "монополии"... для развития должна быть конкуренция, которую Миллер и Ко убили на корню, им же главное, чтобы "мечты сбывались" и "догнать и перегнать" Спартак... а способ один - всех, кто рядом, "придушить" или купить... не футбол, а концлагерь...( зато все дружно ждем "достижений" на Олимпийских играх в футболе...после бана ФИФы и УЕФы...((

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    Рейтинг: +443

    3meeeD 1 час назад

    Она бухая постоянно уйню пишет?просто пьяные дятла городят уйню такую.
    Она уже дико за...бала.
    Бомбардир хватит её.
    Про Украину меньше слышу,чем про е5анашку эту

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    Рейтинг: +5212

    rash1959 > 3meeeD 25 минут назад

    ты "бухой" родился, и ничего окружающие терпят тебя.

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