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  • Зарема: «Какая разница, кто возглавляет РФС и РПЛ, если ДНК у них блекло-голубое?»

Зарема: «Какая разница, кто возглавляет РФС и РПЛ, если ДНК у них блекло-голубое?»

26 апреля 2022, 16:45
33

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, связала плохое судейство в РПЛ с тем, что российским футболом руководят люди, связанные в прошлом с «Зенитом».

«На протяжении нескольких лет я задаюсь вопросом: почему только в России такое качество судейства? Почему в других чемпионатах VAR не отнимает столько игрового времени, почему судьи не ломают игру бесконечными свистками, снижая скорости атак, почему дают бороться, а не раздают карточки при малейшем касании?

В огромной стране, где есть прекрасные врачи, ученые, учителя, историки, рестораторы, люди творческих профессий: балерины, актeры, режиссеры. Но вот беда с дюжиной футбольных арбитров?

Так может, не в судьях дело, а в той самой Гидре всего российского футбола? Какая разница, под какой фамилией функционирует РФС и РПЛ: будь то Фурсенко или Дюков, если ДНК у них все то же блекло-голубое.

Ни в одной другой европейской стране нет такой монополии государственной корпорации на весь футбол как таковой. Это феноменальное российское явление. Но никак не достижение и не повод для гордости», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (33)
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portero
1650980935
Змея ядом брызгает....
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NewLife
1650981268
Еще могла бы добавить, что качество этой газпромовской футбольной системы становится очевидным, когда синит играет за рубежом. Пока у нас в футболе конфликт интересов, не будет хорошего судейства.
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baben86
1650981464
Зарема 2+2 сколько будет)у шлюх спросишь..?
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Беспонтий
1650981808
когда в семье обос рались все даже старшенький остаётся стоять и орать с балкона о загубленной молодости
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R_a_i_n
1650982034
А что собсна эта дама сказала не верно?
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порт
1650982369
Опять рот от члена освободила.
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3meeeD
1650982899
Она бухая постоянно уйню пишет?просто пьяные дятла городят уйню такую. Она уже дико за...бала. Бомбардир хватит её. Про Украину меньше слышу,чем про е5анашку эту
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JTherry
1650983283
"Ни в одной другой европейской стране нет такой монополии государственной корпорации на весь футбол как таковой..." ...добавлю, ни в одной стране нет такого *уёвого и коррумпированного футбола из-за этой самой "монополии"... для развития должна быть конкуренция, которую Миллер и Ко убили на корню, им же главное, чтобы "мечты сбывались" и "догнать и перегнать" Спартак... а способ один - всех, кто рядом, "придушить" или купить... не футбол, а концлагерь...( зато все дружно ждем "достижений" на Олимпийских играх в футболе...после бана ФИФы и УЕФы...((
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Artemka444
1650983481
Так сделай Спартак великим, а не балаболь!!!
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житель СПб
1650986814
Бессовестно сказано! То есть когда Федуна и Гинера слушают, "подарки" (как они сами уже признавали публично!) от них берут за результаты - это было хорошо. А как что-то не так - так Зенит виноват? А может вы с Федуном на пару блеклые - раз даже Карпин признал публично ваше безобразное руководство клубом?! Больше того! Уверен, что как только Федун отстанет от Спартака, результаты клуба пойдут вверх!
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