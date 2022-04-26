Зарема: «Какая разница, кто возглавляет РФС и РПЛ, если ДНК у них блекло-голубое?»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, связала плохое судейство в РПЛ с тем, что российским футболом руководят люди, связанные в прошлом с «Зенитом».

«На протяжении нескольких лет я задаюсь вопросом: почему только в России такое качество судейства? Почему в других чемпионатах VAR не отнимает столько игрового времени, почему судьи не ломают игру бесконечными свистками, снижая скорости атак, почему дают бороться, а не раздают карточки при малейшем касании?

В огромной стране, где есть прекрасные врачи, ученые, учителя, историки, рестораторы, люди творческих профессий: балерины, актeры, режиссеры. Но вот беда с дюжиной футбольных арбитров?

Так может, не в судьях дело, а в той самой Гидре всего российского футбола? Какая разница, под какой фамилией функционирует РФС и РПЛ: будь то Фурсенко или Дюков, если ДНК у них все то же блекло-голубое.

Ни в одной другой европейской стране нет такой монополии государственной корпорации на весь футбол как таковой. Это феноменальное российское явление. Но никак не достижение и не повод для гордости», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут