Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игрок «Вильярреала» Капу: «Эмери – гений. При нем я научился играть в футбол в 33 года»

Игрок «Вильярреала» Капу: «Эмери – гений. При нем я научился играть в футбол в 33 года»

26 апреля 2022, 10:59
3

Полузащитник «Вильяреала» Этьенн Капу выказался о главном тренере клуба Унаи Эмери.

«У Уная Эмери всегда новые тактические идеи, новое видение ситуации. Он всегда действует с опережением. Считаю, что он гений. При нем игроки раскрываются.

Это невероятно, в 33 я научился играть в футбол. Личность тренера очень много значит. Эмери помог мне обрести нужную форму, и я ему очень обязан», – сказал Капу.

  • Эмери вышел с «Вильярреалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
  • Завтра испанский клуб сыграет на выезде с «Ливерпулем» в первом полуфинале.
  • Эмери тренировал «Спартак» в 2012 году.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Еще по теме:
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч» 1
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА 1
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА 6
Источник: сайт УЕФА
Испания. Примера Вильярреал Капу Этьенн Эмери Унаи
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Untitled-1
1650961147
гениишка!
Ответить
raritet
1650961156
Но есть и другое мнение. У тех, кто при нем не раскрылся . То ли руки были заняты, то ли ноги...
Ответить
ilichkadr
1650968273
А до 33-х лет в хоккей на траве играл?
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
3
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
29
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Все новости
Все новости
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
ФотоЯмаль кардинально изменил имидж
Вчера, 23:29
1
ВидеоМатерная презентация Жезуса в «Барселоне»
Вчера, 20:24
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
Вчера, 18:02
«Атлетико» принял решение по Альваресу
Вчера, 17:21
2
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
Вчера, 15:54
2
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
Вчера, 11:29
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
Вчера, 09:48
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
Вчера, 01:00
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
Вчера, 00:30
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
Вчера, 00:16
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
31 августа
8
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
31 августа
1
Захаряна обвинили в непрофессионализме
31 августа
2
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
31 августа
3
Захаряну предложили вариант в РПЛ
31 августа
10
Тренер «Малаги» после 0:4: «Судьи зафиксируют фол, если просто дотронуться до игрока «Реала»
30 августа
1
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
30 августа
1
Примера. «Реал» разгромил «Малагу» – 4:0
30 августа
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
30 августа
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
30 августа
11
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
30 августа
1
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
29 августа
1
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
29 августа
1
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
29 августа
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+