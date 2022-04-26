Игрок «Вильярреала» Капу: «Эмери – гений. При нем я научился играть в футбол в 33 года»

Полузащитник «Вильяреала» Этьенн Капу выказался о главном тренере клуба Унаи Эмери.

«У Уная Эмери всегда новые тактические идеи, новое видение ситуации. Он всегда действует с опережением. Считаю, что он гений. При нем игроки раскрываются.

Это невероятно, в 33 я научился играть в футбол. Личность тренера очень много значит. Эмери помог мне обрести нужную форму, и я ему очень обязан», – сказал Капу.

Эмери вышел с «Вильярреалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Завтра испанский клуб сыграет на выезде с «Ливерпулем» в первом полуфинале.

Эмери тренировал «Спартак» в 2012 году.

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