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Хачатурянц: «Необходима реформа всего судейского корпуса. ЭСК не в полном объеме выполняет те функции, которые должна»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о проблемах с судейством в лиге.

«Конец чемпионата это всегда большее напряжение, особенно когда ставки повышены тем, что клубы понимают, что бюджет следующего года значительно выше, борьба за выживание обостряется.

В этой ситуации любые судейские ошибки оцениваются особенно остро. То, что эти ошибки случаются и случились в последних турах, – это факт, у меня есть оценки инспекторов по последним матчам, по которым были получены двойки.

Мы ждем экспертно-судейскую комиссию (ЭСК), решений по спорным моментам. После этого будут сделаны определенные выводы.

Я бы не хотел перекладывать ответственность ни на кого и считаю, что мне лично, как главе судейского комитета, не удалось провести те реформы, которые были необходимы. При этом я не жалею ни об одном решении об отстранении судей.

ЭСК сейчас не выполняет те функции, которые должен выполнять, в полном объеме. В целом необходима реформа судейского комитета и всего судейского корпуса.

В конце чемпионата, думаю, я представлю такую программу Александру Валерьевичу Дюкову на рассмотрение», – сказал Хачатурянц.

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Источник: «Матч ТВ»

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