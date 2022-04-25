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  • Хачатурянц: «Необходима реформа всего судейского корпуса. ЭСК не в полном объеме выполняет те функции, которые должна»

Хачатурянц: «Необходима реформа всего судейского корпуса. ЭСК не в полном объеме выполняет те функции, которые должна»

25 апреля 2022, 22:38
8

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о проблемах с судейством в лиге.

«Конец чемпионата это всегда большее напряжение, особенно когда ставки повышены тем, что клубы понимают, что бюджет следующего года значительно выше, борьба за выживание обостряется.

В этой ситуации любые судейские ошибки оцениваются особенно остро. То, что эти ошибки случаются и случились в последних турах, – это факт, у меня есть оценки инспекторов по последним матчам, по которым были получены двойки.

Мы ждем экспертно-судейскую комиссию (ЭСК), решений по спорным моментам. После этого будут сделаны определенные выводы.

Я бы не хотел перекладывать ответственность ни на кого и считаю, что мне лично как главе судейского комитета не удалось провести те реформы, которые были необходимы. При этом я не жалею ни об одном решении об отстранении судей.

ЭСК сейчас не выполняет те функции, которые должен выполнять, в полном объеме. В целом необходима реформа судейского комитета и всего судейского корпуса.

В конце чемпионата, думаю, я представлю такую программу Александру Валерьевичу Дюкову на рассмотрение», – сказал Хачатурянц.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Хачатурянц Ашот
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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шахта Заполярная
1650917872
Каждый год реформируете, а оно все хуже и хуже. Может вас всех на верху реформировать.
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paracetamol
1650919644
Это вроде как: на воре шапка горит!
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Artemka444
1650920411
Отмазы лепить тока научились!!!
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NewLife
1650920743
Не могу не повторить: устраните конфликт интересов, и судьи будут судить объективно. Пока Газпром руководит и РФС и синитом, никакие реформы не возможны.
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Марк Аврелий!
1650934355
впервые солидарен с Заремой:..."Отнятые очки верните"
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Боцман59rus
1650942831
_в полном объеме вы только спи те, жрете и в.ь.е.б.ы.в.а.е.т.е деньги налогоплатильщиков, эти функции ваши отупевшие морды и заплывшие жиром мозги усвоили на отлично>)))
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portero
1650945431
Мы ждем смены Хачитуряна и всех рукоблудителей... но сами не уйдут, печалька однако...
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vladimir-7
1650948095
Пока не ликвидируете левые денежные потоки от Газпрома и Нефтегаза, никакие реформы не помогут. За взятки и неофициальное вознаграждение судей, привлекать к уголовной ответственности дающего и принимающего эти взятки, а не временное их отстранение от судейства на одну-две игры и считающееся ими как короткий отпуск за непосильную работу.
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