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  • Сотрудник «Спартака» – журналисту «Матч ТВ»: «Твой телефон улетит ***, если не перестанешь снимать»

Сотрудник «Спартака» – журналисту «Матч ТВ»: «Твой телефон улетит ***, если не перестанешь снимать»

25 апреля 2022, 14:48
7

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов сообщил о конфликте журналиста телеканала с сотрудником службы безопасности «Спартака».

«Корреспондент «Матч ТВ» Михаил Гончаров приехал сегодня на вокзал встречать «Спартак» из Ростова.

Вместо игроков пообщался вот с этим сотрудником службы безопасности клуба, который нашему корру сказал, что «твой телефон сейчас улетит ***, если не перестанешь снимать». Очень дружелюбно и профессионально», – написал Конов в телеграме.

«Мне никто не мешал снимать. Со стороны пресс-службы все было профессионально: кто из игроков хотел говорить, тот говорил. Нет вопросов, их право, Фeдор Смолов стайл не наблюдал. Поговорил с Джикия, интервью будет скоро», – написал журналист Сергей Егоров в телеграме.

  • «Спартак» проиграл «Ростову» (2:3) в 26-м туре.
  • Команда идет на 10-м месте в РПЛ.
  • Расстояние от зоны стыковых матчей – 3 очка.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (7)
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vladik12
1650888271
Журналист с "Матч ТВ"? Хорошо, что не отпихдили.
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JTherry
1650889014
такие "нежные" стали корреспонденты из срач-тв, уж на*уй послать нельзя...) Мойша живой остался - и пусть радуется...
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3meeeD
1650891245
Надо было выкинуть на..й.
Ответить
slavа0508
1650896019
Ну а что разговаривать с Газпромовскими журналистами . после того как начудил Газпромовский ВАР ....
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