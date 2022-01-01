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Сотрудник «Спартака» – журналисту «Матч ТВ»: «Твой телефон улетит ***, если не перестанешь снимать»

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов сообщил о конфликте журналиста телеканала с сотрудником службы безопасности «Спартака».

«Корреспондент «Матч ТВ» Михаил Гончаров приехал сегодня на вокзал встречать «Спартак» из Ростова.

Вместо игроков пообщался вот с этим сотрудником службы безопасности клуба, который нашему корру сказал, что «твой телефон сейчас улетит ***, если не перестанешь снимать». Очень дружелюбно и профессионально», – написал Конов в телеграме.

«Мне никто не мешал снимать. Со стороны пресс-службы все было профессионально: кто из игроков хотел говорить, тот говорил. Нет вопросов, их право, Фeдор Смолов стайл не наблюдал. Поговорил с Джикия, интервью будет скоро», – написал журналист Сергей Егоров в телеграме.

  • «Спартак» проиграл «Ростову» (2:3) в 26-м туре.
  • Команда идет на 10-м месте в РПЛ.
  • Расстояние от зоны стыковых матчей – 3 очка.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: телеграм-канал Василия Конова

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Комментарии22
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    Рейтинг: +25600

    slavutiq70 14 минут назад

    Ну а что разговаривать с Газпромовскими журналистами . после того как начудил Газпромовский ВАР ....

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    Рейтинг: +15534

    Cleaner 1 час назад

    Стыдно за Спартак. Если игроки на поле НИЧЕГО не могут сделать, если команда проигрывает всем подряд, то тут явно НЕ ЖУРНАЛИСТЫ виноваты...(((

    1
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    Рейтинг: +190

    шахта Заполярная > Cleaner 44 минуты назад

    Ишак бомжу не товарищ, а пища.

    1
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    Рейтинг: +440

    3meeeD 1 час назад

    Надо было выкинуть на..й.

    0
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    Рейтинг: +13826

    Barmaleushka 2 часа назад

    Щас они из этого сотрудника хероя сделают ( такой молодец , проклятому журналисту отпор дал).

    1
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    Рейтинг: +7070

    R_a_i_n > Barmaleushka 1 час назад

    Хаспромовскому журналисту сказали идти на. Тот обиделся! Обычное дело, но тут же Спартак. Можно раздуть и хайпануться(слово то какое)

    2
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    Рейтинг: +15534

    Cleaner > R_a_i_n 1 час назад

    Не надо ПО СВИНСКИ с людьми обращаться. Не хочет Спартак, чтобы его снимали, скажите журналисту, что снимать нельзя. Но в Спартаке, видимо, более привычен другой стиль общения. Нахамить и послать...(

    1
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    Рейтинг: +22236

    JTherry > R_a_i_n 1 час назад

    Мойша из ослиной стаи, как Конов и клинер, который постоянно домогается до тебя...)

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    Рейтинг: +1003

    Дубина > Cleaner 1 час назад

    Не лежи бомжам)))

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    Рейтинг: +15534

    Cleaner > Дубина 1 час назад

    Чисто спартаковский у Вас юмор...(

    1
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    Рейтинг: +7070

    R_a_i_n > Cleaner 1 час назад

    а ты не подумал, что ему так и говорили? а может он по свински себя и начал вести? журналисты последнее время ****** те еще.

    3
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    Рейтинг: +190

    шахта Заполярная > Cleaner 39 минут назад

    Ты наверно тайный поклонник великого Спартака, т.к. на каждой ветке где про Спартак пасешься.

    0
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    Рейтинг: +563

    Suvorov51 > Barmaleushka 35 минут назад

    В том то и беда что не дал. а надо было. таким журналюгам близко подпускать не нужно

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    Рейтинг: +13826

    Barmaleushka > Дубина 21 минуту назад

    Ревнуешь ?

    1
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    Рейтинг: +19234

    Аvenger > Barmaleushka 21 минуту назад

    Сколько раз обещали сняться с РПЛ? Но до сих пор тут.

    2
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    Рейтинг: +13826

    Barmaleushka > R_a_i_n 19 минут назад

    Я посмотрел кабы на месте "сотрудника" оказался Тимощук( к примеру) , какой тут визг народных раздавался бы . Солировала бы - известно кто ....

    1
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    Рейтинг: +13826

    Barmaleushka > Аvenger 17 минут назад

    Это грядущий слив в ФНЛ так замаскировали .

    1
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    Рейтинг: +7070

    R_a_i_n > Barmaleushka 8 минут назад

    с чего ты взял, что такого не было?? просто что с Тимощука взять? не хайпанешь)))

    0
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    Рейтинг: +13826

    Barmaleushka > R_a_i_n 5 минут назад

    А с чего ты взял , что кто-то хайпует ? Являясь публичной личностью будь готов , как говориться и эмоции свои держи под контролем .

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    Рейтинг: +22236

    JTherry 2 часа назад

    такие "нежные" стали корреспонденты из срач-тв, уж на*уй послать нельзя...) Мойша живой остался - и пусть радуется...

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    Рейтинг: +19234

    Аvenger > JTherry 2 минуты назад

    "нежного JTherry " посылаю, с его же разрешения. Ответки приму на Болотной площади в Москве.

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    Рейтинг: +7113

    vladik12 2 часа назад

    Журналист с "Матч ТВ"? Хорошо, что не отпихдили.

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