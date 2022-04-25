Сотрудник «Спартака» – журналисту «Матч ТВ»: «Твой телефон улетит ***, если не перестанешь снимать»

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов сообщил о конфликте журналиста телеканала с сотрудником службы безопасности «Спартака».

«Корреспондент «Матч ТВ» Михаил Гончаров приехал сегодня на вокзал встречать «Спартак» из Ростова.

Вместо игроков пообщался вот с этим сотрудником службы безопасности клуба, который нашему корру сказал, что «твой телефон сейчас улетит ***, если не перестанешь снимать». Очень дружелюбно и профессионально», – написал Конов в телеграме.

«Мне никто не мешал снимать. Со стороны пресс-службы все было профессионально: кто из игроков хотел говорить, тот говорил. Нет вопросов, их право, Фeдор Смолов стайл не наблюдал. Поговорил с Джикия, интервью будет скоро», – написал журналист Сергей Егоров в телеграме.

«Спартак» проиграл «Ростову» (2:3) в 26-м туре.

Команда идет на 10-м месте в РПЛ.

Расстояние от зоны стыковых матчей – 3 очка.

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