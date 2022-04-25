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Юран продолжит тренировать «Химки» независимо от итогов сезона

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал будущее главного тренера команды Сергея Юрана.

«Останется ли Юран в «Химках», если команда вылетит в ФНЛ? Да. У нас контракт с Сергеем Николаевичем заключен на несколько сезонов.

Мы такую опцию обсуждали, когда вели переговоры. Но мы не думаем о варианте, при котором мы вылетим», – сказал Терюшков.

  • Юран возглавил «Химки» в конце февраля.
  • После его назначения команда одержала 4 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
  • Подмосковный клуб идет на 13-м месте в таблице РПЛ.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2741

    Enter2006 1 час назад

    Серёга, дальше занимайся командой, ты молодец! А Терюшкова эту едросню с его мнением шли на**й!

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