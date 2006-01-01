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Глебов – после победы «Ростова» над «Спартаком»: «Сейчас на арбитров грех жаловаться»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался после выигранного матча 26-го тура РПЛ против «Спартака».

– Стартовали хорошо, забили гол, полностью контролировали игру минут 20-25 или чуть меньше. Но пропустили и чуть-чуть подсели – не могли выйти в прессинг, оборонялись на своей половине.

Понятно, было немного тяжеловато, но тут ушли на перерыв. В раздевалке сделали поправки. Считаю, что матч провели неплохо. Заслуженная победа.

– Что говорил Карпин команде после финального свистка?

– Что счастлив. Дал два дня выходных, потом готовимся к «Краснодару».

– Как тебе судейство? У «Спартака» много вопросов по нему, в частности у Заремы Салиховой.

– Пусть задает вопросы арбитрам.

– Согласен с пенальти и отмененным голом в ваши ворота?

– Пусть судейский комитет разбирает эти моменты. Не мне решать. Бывало и такое, когда рефери в одном эпизоде нам не свистел, в другом «Спартаку» свистел. Поэтому сейчас на арбитров грех жаловаться.

– Объективны?

– Плюс-минус. Повторю: пусть разбирается судейский комитет. Это его работа.

  • Ростовчане победили со счетом 3:2.
  • Игру обслуживал Виталий Мешков.
  • Арбитр назначил 2 пенальти в ворота «Спартака», а также отменил 2 гола московской команды.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +563

    Suvorov51 1 час назад

    Да все верно. мое отношение к Ростову положительное. всегда уважал этот клуб. а то что творят судьи и вар. этот вопрос только к бомжатнику. все зло нашего футбола идет с берегов Невы

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    Рейтинг: +2504

    Play 1 час назад

    Да понятное дело, когда вы выигрываете - на арбитров грех жаловаться, когда проигрываете - судьи обокрали.

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    Рейтинг: +2739

    Enter2006 1 час назад

    Пора Зарему ставить главным арбитром, вот будет жара ))

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    Рейтинг: +7065

    R_a_i_n > Enter2006 40 минут назад

    А комментировать этот цирк будет Володька Быстров.

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