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  • Глебов – после победы «Ростова» над «Спартаком»: «Сейчас на арбитров грех жаловаться»

Глебов – после победы «Ростова» над «Спартаком»: «Сейчас на арбитров грех жаловаться»

25 апреля 2022, 08:53
3

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался после выигранного матча 26-го тура РПЛ против «Спартака».

– Стартовали хорошо, забили гол, полностью контролировали игру минут 20-25 или чуть меньше. Но пропустили и чуть-чуть подсели – не могли выйти в прессинг, оборонялись на своей половине.

Понятно, было немного тяжеловато, но тут ушли на перерыв. В раздевалке сделали поправки. Считаю, что матч провели неплохо. Заслуженная победа.

– Что говорил Карпин команде после финального свистка?

– Что счастлив. Дал два дня выходных, потом готовимся к «Краснодару».

– Как тебе судейство? У «Спартака» много вопросов по нему, в частности у Заремы Салиховой.

– Пусть задает вопросы арбитрам.

– Согласен с пенальти и отмененным голом в ваши ворота?

– Пусть судейский комитет разбирает эти моменты. Не мне решать. Бывало и такое, когда рефери в одном эпизоде нам не свистел, в другом «Спартаку» свистел. Поэтому сейчас на арбитров грех жаловаться.

– Объективны?

– Плюс-минус. Повторю: пусть разбирается судейский комитет. Это его работа.

  • Ростовчане победили со счетом 3:2.
  • Игру обслуживал Виталий Мешков.
  • Арбитр назначил 2 пенальти в ворота «Спартака», а также отменил 2 гола московской команды.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Глебов Данил
Комментарии (3)
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Enter2006
1650868032
Пора Зарему ставить главным арбитром, вот будет жара ))
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1650868087
Да понятное дело, когда вы выигрываете - на арбитров грех жаловаться, когда проигрываете - судьи обокрали.
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