Щенников, Языджи, Заболотный – в основе ЦСКА на дерби с «Динамо»; Лаксальт, Моро, Смолов выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Гбамен, Медина, Карраскаль, Языджи, Заболотный.

Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Мухин, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Ушаков, Зайнутдинов, Магнуссон.

«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Смолов.

Запасные: Лещук, Плиев, Паршивлюк, Скопинцев, Сазонов, Кутицкий, Сулаквелидзе, Лесовой, Грулeв, Н’Жи, Тюкавин, Гладышев.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «ВЭБ Арене», которая начнется в 19:30 по Москве.

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