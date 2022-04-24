Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зиньковский: «Чем занимается VAR? Мирзов забил «Крыльям Советов» после фола»

Зиньковский: «Чем занимается VAR? Мирзов забил «Крыльям Советов» после фола»

24 апреля 2022, 17:10
3

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский недоволен работой судейской бригады в матче 26-го тура РПЛ против «Химок» (1:4). Самарцы по ходу встречи вели в счете.

Встречу в поле обслуживал москвич Алексей Матюнин.

«Я эту слабость судейства ничем не объясняю. Судейский корпус хороший. Все красавцы. Но бывают отдельные матчи. Нас весь чемпионат судили вообще нормально. Никаких претензий не было. Ну какие-то там бывают ошибки в каждом матче в одну сторону, в другую. Вообще вопросов нет. Но когда там десять ошибок.

Чем занимается VAR, когда нам забивают гол, игрока оттягивают и из-под него забивают гол (Зиньковский имеет в виду второй гол «Химок», который забил Резиуан Мирзовприм. «Бомбардира»)? Фол? Фол. Мы посмотрели, да. Не знаю, как потом они это объяснят», – сказал Зиньковский.

  • Самарцы идут в РПЛ 7-ми.
  • «Химки» расположились в зоне переходных матчей.
  • У химчан 6 матчей подряд без поражений.

Вспомните все российские клубы за всю историю

Еще по теме:
«Бог есть». Широков – о вызове Матюнина и Шадыханова на полиграф 6
Судьи Матюнин и Шадыханов вызваны на детектор лжи. Они дважды ошиблись в пользу «Химок» в матче с «Крыльями Советов» («СЭ») 2
ЭСК: Матюнин в матче с «Химками» ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев» и засчитал гол в их ворота 10
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Химки Мирзов Резиуан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
вальтер79
1650814221
вар в России больше чем вар это ппц
Ответить
Enter2006
1650825377
У вас было 90 минут, не нойте, проиграли не 1:0 всё таки а с разгромным счётом. Захотели бы, заколотили с хоккейным счетом. Ещё одно доказательство что Химки интересная команда и из РПЛ не должна вылетать. От неё всё что угодно можно ждать.
Ответить
zigbert
1650868713
Эпизод с забитым голом Мирзова очень неоднозначный.
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
3
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
29
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+