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Зиньковский: «Чем занимается VAR? Мирзов забил «Крыльям Советов» после фола»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский недоволен работой судейской бригады в матче 26-го тура РПЛ против «Химок» (1:4). Самарцы по ходу встречи вели в счете.

Встречу в поле обслуживал москвич Алексей Матюнин.

«Я эту слабость судейства ничем не объясняю. Судейский корпус хороший. Все красавцы. Но бывают отдельные матчи. Нас весь чемпионат судили вообще нормально. Никаких претензий не было. Ну какие-то там бывают ошибки в каждом матче в одну сторону, в другую. Вообще вопросов нет. Но когда там десять ошибок.

Чем занимается VAR, когда нам забивают гол, игрока оттягивают и из-под него забивают гол (Зиньковский имеет в виду второй гол «Химок», который забил Резиуан Мирзовприм. «Бомбардира»)? Фол? Фол. Мы посмотрели, да. Не знаю, как потом они это объяснят», – сказал Зиньковский.

  • Самарцы идут в РПЛ 7-ми.
  • «Химки» расположились в зоне переходных матчей.
  • У химчан 6 матчей подряд без поражений.

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Источник: «Чемпионат»

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