Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске
2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

РПЛ. «Крылья Советов» вдевятером крупно уступили «Химкам», у химчан шесть матчей без поражений подряд

«Химки» в 26-м туре чемпионата России добились волевой победы над «Крыльями Советов». В частности, забил сын главного акционера команды Туфана Садыгова Илья.

У самарцев были удалены два футболиста. У гостей забил принадлежащий «Спартаку» Максим Глушенков.

«Крылья Советов» идут на седьмом месте. «Химки», у которых шесть матчей подряд без поражений, только ввиду дополнительных показателей идут в зоне переходных встреч.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Химки – Крылья Советов (Самара) – 4:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Глушенков, 28; 1:1 – Глушаков, 45+1 (с пенальти); 2:1 – Мирзов, 50; 3:1 – Садыгов, 88; 4:1 – Солдатенков, 90 (в свои ворота).

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Набиуллин (Мирзов, 46), Боженов, Волков, Глушаков (Филин, 85), Кухарчук (Садыгов, 80), Сабович (Магомедов, 46), Руденко (Главчич, 62).

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков (Липовой, 86), Солдатенков, Бейл, Зиньковский (Пиняев, 85), Якуба, Ежов, Коваленко (Соколов, 68), Глушенков (Цыпченко, 68), Сарвели (Витюгов, 69).

Предупреждения: Набиуллин, 27 – Якуба, 37; Горшков, 42; Солдатенков, 58.

Удаления: нет – Якуба, 44 (вторая ж.к.); Бейл, 61.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Терюшков: «Судья матча «Химки» – «Крылья Советов» отработал без ошибок»
Корниленко – о судействе в игре с «Химками»: «Слов нет, одни эмоции. Естественно, «Крылья» обратятся в ЭСК. Такое нельзя просто так оставлять» 1
Осинькин – о судействе после игры с «Химками»: «Любой зацеп могут оценить в карточку или пенальти. Абсурд!»
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:55
Комментарии19
...
  • ...
    Рейтинг: +1128

    fhnv 41 минуту назад

    Вы наверное неправильно меня поняли.
    У других бумах цена указана на момент закрытия.А тут в разделе стоимости 0.0.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +952

    OOOVVV. 47 минут назад

    Игра была, как говорится, от ножа, грубость зашкаливала, за что КС и поплатились. Болельщиков Химок с победой, Глушак красавец))).

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +62559

    portero 1 час назад

    Химки вытаскивают из дна турнирной таблицы, петушок будет дальше растакивать госбюджет...

    7
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2738

    Enter2006 > portero 1 час назад

    Ребята из Химок не старались? И что за Газпрёмом играли или Лукойлом или железные дороги всея Руси? Или у них бюджет огромный что до сих пор с бывшим главным тренером расплатиться не могут? При всём к Вам уважении, с Вами не согласен. Победили, и точка!!!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1641

    Беспонтий 1 час назад

    это точно крылья разве были
    одна улыбка ломаева чего стоит
    матюнин играл оттянутого
    --------------------------------------------------------------
    вопрос
    а кому так нужны химки

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2738

    Enter2006 > Беспонтий 1 час назад

    Химки нужны мне. И ещё тысячам, поверь.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6837

    BarStep 1 час назад

    Всё поделом..
    Самые скучные команды Уфа и Арсенал до свидания..

    Рубин авансом пусть остаётся)..

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +617

    Riot Zero > BarStep 1 час назад

    Арсенал повеселее Урала будет.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +6837

    BarStep > Riot Zero 1 час назад

    Нее, вчерашний голешник Эрика Бикфалви,
    даёт право Уралу на прописку в следующий сезон)

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +617

    Riot Zero > BarStep 53 минуты назад

    Окей, но Уфа со своим паласом вместо поля, однозначно в пердив.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +6837

    BarStep > Riot Zero 45 минут назад

    Категорически за)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +8367

    GoLenaStop 1 час назад

    КС - молодцы!!! Спасибо за игру!
    А, этот матч - рассказ о том,
    как продажный подонок судья
    испоганил игру в футбол...

    7
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1090

    Artemka444 1 час назад

    Матюнин как всегда на высоте!!!!

    6
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2738

    Enter2006 > Artemka444 1 час назад

    Лантратов на высоте!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2738

    Enter2006 1 час назад

    Поздравляю, Химки!

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +11310

    Вомбат > Enter2006 1 час назад

    Присоединяюсь. Матюнин - отличное приобретение.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +60

    ЗаЖиМ 1 час назад

    Что поели Химки?))

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7085

    vladik12 > ЗаЖиМ 1 час назад

    Юран рулит!

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +11310

    Вомбат > vladik12 1 час назад

    Это не Юран. Такие вопросы тренеры не решают.

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11