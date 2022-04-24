РПЛ. «Крылья Советов» вдевятером крупно уступили «Химкам», у химчан шесть матчей без поражений подряд

«Химки» в 26-м туре чемпионата России добились волевой победы над «Крыльями Советов». В частности, забил сын главного акционера команды Туфана Садыгова Илья.

У самарцев были удалены два футболиста. У гостей забил принадлежащий «Спартаку» Максим Глушенков.

«Крылья Советов» идут на седьмом месте. «Химки», у которых шесть матчей подряд без поражений, только ввиду дополнительных показателей идут в зоне переходных встреч.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Химки – Крылья Советов (Самара) – 4:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Глушенков, 28; 1:1 – Глушаков, 45+1 (с пенальти); 2:1 – Мирзов, 50; 3:1 – Садыгов, 88; 4:1 – Солдатенков, 90 (в свои ворота).

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Набиуллин (Мирзов, 46), Боженов, Волков, Глушаков (Филин, 85), Кухарчук (Садыгов, 80), Сабович (Магомедов, 46), Руденко (Главчич, 62).

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков (Липовой, 86), Солдатенков, Бейл, Зиньковский (Пиняев, 85), Якуба, Ежов, Коваленко (Соколов, 68), Глушенков (Цыпченко, 68), Сарвели (Витюгов, 69).

Предупреждения: Набиуллин, 27 – Якуба, 37; Горшков, 42; Солдатенков, 58.

Удаления: нет – Якуба, 44 (вторая ж.к.); Бейл, 61.

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