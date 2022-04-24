Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Крылья Советов» вдевятером крупно уступили «Химкам», у химчан шесть матчей без поражений подряд

РПЛ. «Крылья Советов» вдевятером крупно уступили «Химкам», у химчан шесть матчей без поражений подряд

24 апреля 2022, 15:55
18

«Химки» в 26-м туре чемпионата России добились волевой победы над «Крыльями Советов». В частности, забил сын главного акционера команды Туфана Садыгова Илья.

У самарцев были удалены два футболиста. У гостей забил принадлежащий «Спартаку» Максим Глушенков.

«Крылья Советов» идут на седьмом месте. «Химки», у которых шесть матчей подряд без поражений, только ввиду дополнительных показателей идут в зоне переходных встреч.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Химки – Крылья Советов (Самара) – 4:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Глушенков, 28; 1:1 – Глушаков, 45+1 (с пенальти); 2:1 – Мирзов, 50; 3:1 – Садыгов, 88; 4:1 – Солдатенков, 90 (в свои ворота).

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Набиуллин (Мирзов, 46), Боженов, Волков, Глушаков (Филин, 85), Кухарчук (Садыгов, 80), Сабович (Магомедов, 46), Руденко (Главчич, 62).

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков (Липовой, 86), Солдатенков, Бейл, Зиньковский (Пиняев, 85), Якуба, Ежов, Коваленко (Соколов, 68), Глушенков (Цыпченко, 68), Сарвели (Витюгов, 69).

Предупреждения: Набиуллин, 27 – Якуба, 37; Горшков, 42; Солдатенков, 58.

Удаления: нет – Якуба, 44 (вторая ж.к.); Бейл, 61.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Еще по теме:
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче 2
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Химки Крылья Советов
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ЗаЖиМ
1650805117
Что поели Химки?))
Ответить
Enter2006
1650805126
Поздравляю, Химки!
Ответить
Artemka444
1650805278
Матюнин как всегда на высоте!!!!
Ответить
GoLenaStop
1650805488
КС - молодцы!!! Спасибо за игру! А, этот матч - рассказ о том, как продажный подонок судья испоганил игру в футбол...
Ответить
BarStep
1650806211
Всё поделом.. Самые скучные команды Уфа и Арсенал до свидания.. Рубин авансом пусть остаётся)..
Ответить
Беспонтий
1650806729
это точно крылья разве были одна улыбка ломаева чего стоит матюнин играл оттянутого -------------------------------------------------------------- вопрос а кому так нужны химки
Ответить
portero
1650806968
Химки вытаскивают из дна турнирной таблицы, петушок будет дальше растакивать госбюджет...
Ответить
OOOVVV.
1650809390
Игра была, как говорится, от ножа, грубость зашкаливала, за что КС и поплатились. Болельщиков Химок с победой, Глушак красавец))).
Ответить
fhnv
1650809762
Вы наверное неправильно меня поняли. У других бумах цена указана на момент закрытия.А тут в разделе стоимости 0.0.
Ответить
zigbert
1650868437
Крылья Советов имел заметное преимущество в первом тайме но ошибка Якубы перевернула все с ног на голову. Химки с победой!
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
3
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
29
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+