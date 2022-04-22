Соболев – о словах Дзюбы про «тренеришку» Эмери: «Никогда себе такого не позволю»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о главном тренере «Вильярреала» Унаи Эмери.

— Эмери — тренер мирового уровня?

— Сейчас он вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов. До этого он четыре раза выигрывал Лигу Европы. Что тут говорить. Его титулы говорят сами за себя.

— Каждый успех Эмери в России отзывается воспоминаниями слова «тренеришка», сказанного в его адрес почти 10 лет назад Артемом Дзюбой. Ты можешь себе представить, что так резко отзовешься о каком-то тренере?

— Никогда не позволю себе нагрубить тренеру. Для чего это делать? Пойдешь поругаешься с тренером, тебя потом отправят в дубль или ты не будешь играть. Такими действиями ты делаешь хуже только себе. Если тебя что-то не устраивает, просто жди своего шанса и работай.

Эмери вышел с «Вильярреалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Он тренировал «Спартак» в 2012 году.

Тест: назовите все российские клубы