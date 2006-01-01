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Соболев – о словах Дзюбы про «тренеришку» Эмери: «Никогда себе такого не позволю»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о главном тренере «Вильярреала» Унаи Эмери.

— Эмери — тренер мирового уровня?

— Сейчас он вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов. До этого он четыре раза выигрывал Лигу Европы. Что тут говорить. Его титулы говорят сами за себя.

— Каждый успех Эмери в России отзывается воспоминаниями слова «тренеришка», сказанного в его адрес почти 10 лет назад Артемом Дзюбой. Ты можешь себе представить, что так резко отзовешься о каком-то тренере?

— Никогда не позволю себе нагрубить тренеру. Для чего это делать? Пойдешь поругаешься с тренером, тебя потом отправят в дубль или ты не будешь играть. Такими действиями ты делаешь хуже только себе. Если тебя что-то не устраивает, просто жди своего шанса и работай.

  • Эмери вышел с «Вильярреалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
  • Он тренировал «Спартак» в 2012 году.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:03
Комментарии2
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    Рейтинг: +2693

    Enter2006 47 минут назад

    А что можно еще услышать от ДэдПулДрочильано

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    Рейтинг: -8

    Аден 1 час назад

    так это все, что умеет недофутболист дЗюбло, хамить тренерам, воровать и дрочить на камеру.

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