Директор «Енисея» Ивахов – о «Спартаке» в 1/2 финала Кубка: «Думаю, шансы – 50 на 50»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов высказался о шансах красноярской команды пройти «Спартак» в полуфинале Кубка России.

«Думаю, шансы – 50 на 50. Все покажет футбольное поле.

«Спартак» в любом сезоне – это «Спартак». Могу сказать, что у каждого своя история здесь и сейчас. В этом матче победит тот, кто в конкретный день будет лучше играть в футбол. И неважно, в какой лиге он играет», – сказал Ивахов.

Матч «Спартак» – «Енисей» состоится в Москве 11 или 12 мая.

В другом полуфинале сыграют «Динамо» и «Алания».

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