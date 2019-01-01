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Директор «Енисея» Ивахов – о «Спартаке» в 1/2 финала Кубка: «Думаю, шансы – 50 на 50»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов высказался о шансах красноярской команды пройти «Спартак» в полуфинале Кубка России.

«Думаю, шансы – 50 на 50. Все покажет футбольное поле.

«Спартак» в любом сезоне – это «Спартак». Могу сказать, что у каждого своя история здесь и сейчас. В этом матче победит тот, кто в конкретный день будет лучше играть в футбол. И неважно, в какой лиге он играет», – сказал Ивахов.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: ТАСС

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