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Нигматуллин: «Место Максименко в основе «Спартака» не вызывает сомнений»

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что Александр Максименко должен занять место в воротах команды в матче Кубка России с ЦСКА.

«Максименко нужно было время перезагрузиться, может, даже пересмотреть отношение к делу. У него был сложный период без замен, его достаточно критиковали. Да, у него было много ярких матчей, но в определенный момент наступил спад. Пауза ему явно пошла на пользу. Это все нужно было переварить внутри себя и команды, чтобы вернуться с новыми силами. В последних матчах он показывает хорошую игру и заслуживает быть номером один.

Селихов ярко провел концовку первой части сезона, когда заменил Максименко. Совершил много чудес, влюбил в себя болельщиков. Но ситуация показывает, что нужно иметь как минимум двух равных и сильных вратарей. Все же много Селихов травмируется. Сложно сказать, с чем это связано. Возможно, просто невезение. Желаю ему покончить с этой чередой повреждений. Пока что место Максименко в основе у меня не вызывает сомнений», – сказал Нигматуллин.

  • Максименко провел в этом сезоне РПЛ 15 матчей, в которых пропустил 19 голов.
  • На счету Селихова 10 игр и 14 пропущенных мячей.

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Источник: RT

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Комментарии1
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    Рейтинг: +241

    russkiisergei 7 минут назад

    Селя №1. по другому и быть не может!!! Максименко дырка

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