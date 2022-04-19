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  • Нигматуллин: «Место Максименко в основе «Спартака» не вызывает сомнений»

Нигматуллин: «Место Максименко в основе «Спартака» не вызывает сомнений»

19 апреля 2022, 21:22
3

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что Александр Максименко должен занять место в воротах команды в матче Кубка России с ЦСКА.

«Максименко нужно было время перезагрузиться, может, даже пересмотреть отношение к делу. У него был сложный период без замен, его достаточно критиковали. Да, у него было много ярких матчей, но в определенный момент наступил спад. Пауза ему явно пошла на пользу. Это все нужно было переварить внутри себя и команды, чтобы вернуться с новыми силами. В последних матчах он показывает хорошую игру и заслуживает быть номером один.

Селихов ярко провел концовку первой части сезона, когда заменил Максименко. Совершил много чудес, влюбил в себя болельщиков. Но ситуация показывает, что нужно иметь как минимум двух равных и сильных вратарей. Все же много Селихов травмируется. Сложно сказать, с чем это связано. Возможно, просто невезение. Желаю ему покончить с этой чередой повреждений. Пока что место Максименко в основе у меня не вызывает сомнений», – сказал Нигматуллин.

  • Максименко провел в этом сезоне РПЛ 15 матчей, в которых пропустил 19 голов.
  • На счету Селихова 10 игр и 14 пропущенных мячей.

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак Нигматуллин Руслан Максименко Александр
Комментарии (3)
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житель СПб
1650397682
У Спартака есть два вратаря экстра класса. Этому можно по-доброму позавидовать! Ни у одного другого клуба в России нет такой сильной вратарской позиции.
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zigbert
1650435335
В матче с Рубином к нему претензий нет.
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