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Фати недоволен врачами «Барсы». Они предлагали ему операцию, а он восстановился консервативно

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати недоволен клубными врачами.

19-летний испанец консервативно восстановился после травмы бицепса левого бедра и чувствует себя отлично. Врачи же советовали ему делать операцию, после которой он выбыл бы на более долгий срок.

Фати, перенесший четыре операции с момента дебюта за основу «Барсы», настоял на консервативном варианте лечения и временно переехал в Мадрид, где проходил физиотерапию.

  • Фати пропустил из-за травмы больше двух месяцев.
  • В этом сезоне испанец провел за «Барсу» 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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Источник: Sport.es

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