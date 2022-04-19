Фати недоволен врачами «Барсы». Они предлагали ему операцию, а он восстановился консервативно

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати недоволен клубными врачами.
19-летний испанец консервативно восстановился после травмы бицепса левого бедра и чувствует себя отлично. Врачи же советовали ему делать операцию, после которой он выбыл бы на более долгий срок.
Фати, перенесший четыре операции с момента дебюта за основу «Барсы», настоял на консервативном варианте лечения и временно переехал в Мадрид, где проходил физиотерапию.
- Фати пропустил из-за травмы больше двух месяцев.
- В этом сезоне испанец провел за «Барсу» 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
Источник: Sport.es