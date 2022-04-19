Фати недоволен врачами «Барсы». Они предлагали ему операцию, а он восстановился консервативно

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати недоволен клубными врачами.

19-летний испанец консервативно восстановился после травмы бицепса левого бедра и чувствует себя отлично. Врачи же советовали ему делать операцию, после которой он выбыл бы на более долгий срок.

Фати, перенесший четыре операции с момента дебюта за основу «Барсы», настоял на консервативном варианте лечения и временно переехал в Мадрид, где проходил физиотерапию.