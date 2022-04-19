Баженов – о лучшем тренере «Спартака» при Федуне: «Карпин вне конкуренции»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал, какого тренера московской команды он считает лучшим с 2004 года, когда владельцем клуба стал Леонид Федун.

«С точки зрения результата Каррера – лучший тренер за этот период. Если брать мои личные симпатии, то Валерий Георгиевич [Карпин] вне конкуренции, конечно.

Результат все-таки стоит во главе угла, поэтому и назвал Карреру. Итальянец принес клубу долгожданное чемпионство», – сказал Баженов.