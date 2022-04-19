Баженов – о лучшем тренере «Спартака» при Федуне: «Карпин вне конкуренции»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал, какого тренера московской команды он считает лучшим с 2004 года, когда владельцем клуба стал Леонид Федун.
«С точки зрения результата Каррера – лучший тренер за этот период. Если брать мои личные симпатии, то Валерий Георгиевич [Карпин] вне конкуренции, конечно.
Результат все-таки стоит во главе угла, поэтому и назвал Карреру. Итальянец принес клубу долгожданное чемпионство», – сказал Баженов.
- Карпин возглавлял «Спартак» с апреля 2009-го по май 2012-го и с ноября 2012-го по март 2014-го года.
- За этот период команда не выиграла ни одного трофея.
- Каррера в 2017 году взял с москвичами чемпионство и Суперкубок России.
Источник: «РБ Спорт»