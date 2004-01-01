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Баженов – о лучшем тренере «Спартака» при Федуне: «Карпин вне конкуренции»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал, какого тренера московской команды он считает лучшим с 2004 года, когда владельцем клуба стал Леонид Федун.

«С точки зрения результата Каррера – лучший тренер за этот период. Если брать мои личные симпатии, то Валерий Георгиевич [Карпин] вне конкуренции, конечно.

Результат все-таки стоит во главе угла, поэтому и назвал Карреру. Итальянец принес клубу долгожданное чемпионство», – сказал Баженов.

  • Карпин возглавлял «Спартак» с апреля 2009-го по май 2012-го и с ноября 2012-го по март 2014-го года.
  • За этот период команда не выиграла ни одного трофея.
  • Каррера в 2017 году взял с москвичами чемпионство и Суперкубок России.

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Источник: «РБ Спорт»

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