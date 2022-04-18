Руни хочет остаться в «Дерби Каунти», несмотря на вылет из Чемпионшипа

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни высказался о своем будущем в клубе.

«Дерби» досрочно вылетел из Чемпионшипа.

Руни возглавляет команду с ноября 2020 года.

Контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

«Конечно, я расстроен. Но мы можем оставить произошедшее позади и начать возрождение клуба. Нужно попытаться двигаться вперeд.

«Дерби Каунти» многое значит для болельщиков, это особенный клуб, и мы все гордимся тем, что работаем здесь.

Я хочу быть тем, кто вернeт фанатам команды счастливые дни», – сказал Руни.