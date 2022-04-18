Ивелин Попов: «Игроки и тренеры приходят и уходят, но «Спартак» всегда будет великим клубом»

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов, выступавший ранее за «Спартак», поздравил столичный клуб со 100-летием.

«Спартак» всегда будет великим клубом, для меня было честью играть за эту команду. Все мы – игроки и тренеры – приходим и уходим, но «Спартак» остается великим.

Ради своей истории и ради своих болельщиков «Спартак» рано или поздно все равно будет на своем месте!» – сказал Попов.