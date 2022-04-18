Ивелин Попов: «Игроки и тренеры приходят и уходят, но «Спартак» всегда будет великим клубом»

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов, выступавший ранее за «Спартак», поздравил столичный клуб со 100-летием.
«Спартак» всегда будет великим клубом, для меня было честью играть за эту команду. Все мы – игроки и тренеры – приходим и уходим, но «Спартак» остается великим.
Ради своей истории и ради своих болельщиков «Спартак» рано или поздно все равно будет на своем месте!» – сказал Попов.
- Попов играл за «Спартак» с 2015-го по 2018 год.
- Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
- По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.
Источник: «РБ Спорт»