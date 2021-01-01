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Юран: «Ни «Химки», ни «Нижний Новгород» на гол не наиграли»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран подвел итоги гостевого матча 25-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0).

«Боевая игра была, результат закономерный. Может быть, первый тайм немного скованно действовали в атаке, сдерживал груз ответственности за результат.

Я предупреждал футболистов: столкнeмся с хорошей, организованной, силовой командой. Во втором тайме играли лучше, но, я думаю, что и мы, что и «Нижний» на забитый мяч не наиграли.

В целом, увезти отсюда ничью – это неплохой результат. Ребятами я доволен, план на игру работал, парни выполняли все требования, поэтому они – молодцы.

Лантратов – лучший игрок матча? У меня все – лучшие игроки матча», – сказал Юран.

  • «Химки» идут на 13-м месте в РПЛ (зона переходных матчей).
  • Серия команды без поражений – 5 игр.

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Источник: сайт «Химок»

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