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«Лейпциг» при Тедеско поднялся с 11-го на 3-е место в Бундеслиге и вышел в полуфиналы Лиги Европы и Кубка Германии

«Лейпциг» победил «Байер» (1:0) в 30-м туре Бундеслиги и поднялся на третье место.

После прихода Доменико Тедеско на пост главного тренера «Лейпцига» в декабре клуб выиграл 14 матчей, пять раз сыграл вничью и потерпел два поражения.

За этот период «Лейпциг» поднялся с 11-го на третье место в Бундеслиге, а также вышел в полуфиналы Лиги Европы и Кубка Германии.

  • Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года.
  • Команда под его руководством заняла 2-е место в РПЛ в сезоне-2020/21.

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Источник: Бомбардир.ру

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17.04.2022 22:41
Комментарии4
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    Рейтинг: +26575

    Боцман59rus 1 минуту назад

    _ жаль в Москву не получилось приехать, показать наглядно эскортнице, кто есть кто, отскочил Спартак, вместе с ЛенейКуколдом, но ничего, судя по матчам в РПЛ, свою чашу позора, народная команда наполняет до краев, с помощью внутреннего первенства - толи еще будеТ)))

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    Рейтинг: +62226

    portero 1 час назад

    А говорили попрыгунчик плох, оказалось у него все хорошо!!!

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    Рейтинг: +19032

    derrik2000 > portero 39 минут назад

    Кто говорил, что попрыгунчик плох?
    Есть поговорка: "Что русскому в радость, то немцу смерть".
    Попрыгунчик, хоть и с итальянскими корнями. как раз в эту пословицу идеально вписывается.
    А, вот, Шварц - счастливое исключение.

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    Рейтинг: +1245

    Loko_Roma 2 часа назад

    Если он с пешеходами из спартака серебро взял, то с приличной командой может стать великим

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