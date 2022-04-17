«Лейпциг» при Тедеско поднялся с 11-го на 3-е место в Бундеслиге и вышел в полуфиналы Лиги Европы и Кубка Германии

«Лейпциг» победил «Байер» (1:0) в 30-м туре Бундеслиги и поднялся на третье место.
После прихода Доменико Тедеско на пост главного тренера «Лейпцига» в декабре клуб выиграл 14 матчей, пять раз сыграл вничью и потерпел два поражения.
За этот период «Лейпциг» поднялся с 11-го на третье место в Бундеслиге, а также вышел в полуфиналы Лиги Европы и Кубка Германии.
- Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года.
- Команда под его руководством заняла 2-е место в РПЛ в сезоне-2020/21.
Источник: Бомбардир.ру