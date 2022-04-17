РПЛ. «Нижний Новгород» и «Химки» сыграли вничью

Закончился матч 25-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Химками». Команды сыграли вничью – 0:0.
«Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице (28 очков), «Химки» – 13-е (25 очков).
Россия. РПЛ. 25-й тур
Нижний Новгород: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Каккоев (Миладинович, 78), Гоцук (Кечкеш, 58), Масоэро, Калинский, Шарпиов, Кравцов, Сулейманов (Берковский, 65), Эннин (Милсон, 78).
Химки: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков (Магомедов, 58), Кухарчук (Главчич, 75), Мирзов, Камышев (Сабович, 46), Руденко.
Предупреждения: Сулейманов, 35; Стоцкий, 81; Кечкеш, 85.
Источник: «Бомбардир»