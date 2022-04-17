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РПЛ. «Нижний Новгород» и «Химки» сыграли вничью

Закончился матч 25-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Химками». Команды сыграли вничью – 0:0.

«Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице (28 очков), «Химки» – 13-е (25 очков).

Россия. РПЛ. 25-й тур

Нижний Новгород – Химки – 0:0

Нижний Новгород: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Каккоев (Миладинович, 78), Гоцук (Кечкеш, 58), Масоэро, Калинский, Шарпиов, Кравцов, Сулейманов (Берковский, 65), Эннин (Милсон, 78).

Химки: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков (Магомедов, 58), Кухарчук (Главчич, 75), Мирзов, Камышев (Сабович, 46), Руденко.

Предупреждения: Сулейманов, 35; Стоцкий, 81; Кечкеш, 85.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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17.04.2022 20:53
Комментарии3
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    Рейтинг: +62226

    portero 3 часа назад

    Опять химки очко набрали, жаль так и останется петушков воровать ещё денюку с химками в РПЛ...

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    Рейтинг: +15164

    житель СПб 4 часа назад

    Очень смахивает на согласованное решение... Так старательно много раз бить мимо ворот - надо быть хорошими мастерами. А так - обе команды получили по очку (имеется ввиду в таблице). Движение вперед...

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    Рейтинг: +19032

    derrik2000 4 часа назад

    Хоть и без голов, но смотреть было всё равно интересно.
    Матч, что называется, ПОЛУЧИЛСЯ.
    Хоть я и болел за Юрана и его Химки, но настроенный по-спортивному зло Нижний Кержакова поинтереснее смотрелся.
    Причём, явно поинтереснее.

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