Тальби: «Почему не покинул «Рубин»? Чувствую себя защищенным и не могу, как остальные, просто уйти»

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби объяснил, почему в отличие от других легионеров РПЛ не покинул Россию. Игрок в Казани с августа.

«Это мой выбор. С самого начала хотел остаться, потому что я чувствую себя защищенным. Хочу сражаться за тренера, президента, фанатов, сокомандников. Только поэтому я остаюсь. Я не могу просто, как остальные, уйти.

Мы будем лучше, я в этом уверен. Все будет хорошо. Готов ли остаться на следующий сезон? Посмотрим, у меня контракт еще на три года. Нам нужно закончить сезон. Летом будем оценивать, что для нас будет лучше», – сказал Тальби.