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Тальби: «Почему не покинул «Рубин»? Чувствую себя защищенным и не могу, как остальные, просто уйти»

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби объяснил, почему в отличие от других легионеров РПЛ не покинул Россию. Игрок в Казани с августа.

«Это мой выбор. С самого начала хотел остаться, потому что я чувствую себя защищенным. Хочу сражаться за тренера, президента, фанатов, сокомандников. Только поэтому я остаюсь. Я не могу просто, как остальные, уйти.

Мы будем лучше, я в этом уверен. Все будет хорошо. Готов ли остаться на следующий сезон? Посмотрим, у меня контракт еще на три года. Нам нужно закончить сезон. Летом будем оценивать, что для нас будет лучше», – сказал Тальби.

  • До «Рубина» тунисец был в итальянском «Беневенто».
  • У Тальби в сезоне РПЛ 20 матчей.
  • «Рубин» идет в РПЛ 12-м.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2559

    Ziklop 3 часа назад

    он не гейропеец чтоб сосать по приказу.

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    Рейтинг: +24117

    bset > Ziklop 3 часа назад

    По приказу сосать бюджетников на концерты и митинги сгоняют. Подсказать, в какой стране?

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