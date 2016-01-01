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Черчесов – об отстранении сборной России: «Очень неприятный момент, но нужно воспринимать это как данность»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к отстранению сборной России от участия в международных турнирах, в том числе от стыков отбора ЧМ-2022.

«Я не могу повлиять на ситуацию. Конечно, это очень неприятный момент, но нужно воспринимать это как данность.

Есть люди, которые занимаются юридическими вопросами, они за это ответственные. Футболисты и тренеры должны выходить на поле, а руководители – отстаивать права сборной в различных инстанциях.

Всe остальное – лирика. Я не считаю себя компетентным советчиком в данной ситуации. Чтобы что-то говорить, нужно иметь на руках документы и факты, находиться внутри ситуации.

Голословно что-то говорить не в моeм репертуаре. Я уверен, что будут приняты нужные решения, которые помогут пройти этот период грамотно», – заявил Черчесов.

  • Россию отстранили в конце февраля на неопределенный срок.
  • Черчесов возглавлял сборную с 2016 по 2021 год.

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Источник: «Чемпионат»

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