Черчесов – об отстранении сборной России: «Очень неприятный момент, но нужно воспринимать это как данность»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к отстранению сборной России от участия в международных турнирах, в том числе от стыков отбора ЧМ-2022.
«Я не могу повлиять на ситуацию. Конечно, это очень неприятный момент, но нужно воспринимать это как данность.
Есть люди, которые занимаются юридическими вопросами, они за это ответственные. Футболисты и тренеры должны выходить на поле, а руководители – отстаивать права сборной в различных инстанциях.
Всe остальное – лирика. Я не считаю себя компетентным советчиком в данной ситуации. Чтобы что-то говорить, нужно иметь на руках документы и факты, находиться внутри ситуации.
Голословно что-то говорить не в моeм репертуаре. Я уверен, что будут приняты нужные решения, которые помогут пройти этот период грамотно», – заявил Черчесов.
- Россию отстранили в конце февраля на неопределенный срок.
- Черчесов возглавлял сборную с 2016 по 2021 год.