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Вратарь «Сочи» Адамов: «Хочется взять медали РПЛ»

14 апреля 2022, 20:24
4

Голкипер «Сочи» Денис Адамов рассказал, что его мотивирует возможность войти в топ-3 РПЛ по итогам сезона.

– Еврокубков, видимо, нам не видать. Из Кубка «Сочи» тоже вылетел. Единственная мотивация – медали РПЛ?

– Ну да, конечно, хочется взять медали. Тем более, действительно, неизвестно, что будет дальше, а медали РПЛ будут всегда.

И, конечно, стоит надеяться, что всe уляжется, и мы сможем принять участие в еврокубках.

– Успех сегодняшнего «Сочи» по большому счeту – это успех Федотова?

– Конечно. Понятное дело, что не только его [заслуга], но да. Есть много случаев, когда менялись тренеры, и команда чувствовала подъeм. Я думаю, от него очень многое зависит.

  • «Сочи» занимает 4-е место в таблице РПЛ.
  • Отставание от идущего 3-м ЦСКА – 1 очко.

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Источник: «Евро-Футбол»
Россия. Премьер-лига Сочи Адамов Денис
Комментарии (4)
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zra78
1649958349
Если только спи.дить...
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portero
1649963490
идите и берите, Динамо и Зенит наверное уже не достать, а вот за третье место можно попытаться...
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zigbert
1650021860
Если только согласятся остальные претенденты на медали.
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