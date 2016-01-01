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Вратарь «Сочи» Адамов: «Хочется взять медали РПЛ»

Голкипер «Сочи» Денис Адамов рассказал, что его мотивирует возможность войти в топ-3 РПЛ по итогам сезона.

– Еврокубков, видимо, нам не видать. Из Кубка «Сочи» тоже вылетел. Единственная мотивация – медали РПЛ?

– Ну да, конечно, хочется взять медали. Тем более, действительно, неизвестно, что будет дальше, а медали РПЛ будут всегда.

И, конечно, стоит надеяться, что всe уляжется, и мы сможем принять участие в еврокубках.

– Успех сегодняшнего «Сочи» по большому счeту – это успех Федотова?

– Конечно. Понятное дело, что не только его [заслуга], но да. Есть много случаев, когда менялись тренеры, и команда чувствовала подъeм. Я думаю, от него очень многое зависит.

  • «Сочи» занимает 4-е место в таблице РПЛ.
  • Отставание от идущего 3-м ЦСКА – 1 очко.

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Источник: «Евро-Футбол»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +32460

    zra78 57 минут назад

    Если только спи.дить...

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