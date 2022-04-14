Шунин: «Я не планировал стать вратарем»

Капитан «Динамо» Антон Шунин рассказал, как стал вратарем.

«Я не особо планировал стать вратарeм. Когда мне было 6 или 7 лет, родители отдали меня на просмотр в футбольную школу «Динамо». Я тогда ничего не понимал и футбол по телевизору не смотрел – мне казалось скучным, что куча народу бегает за одним мячом. Но играть понравилось.

Я много стелился в подкатах, почему-то всe время выбивал мяч и падал. Папа даже принeс камеру, снял всю тренировку и показал мне видео. Мы насчитали, что за тренировку я 24 раза сыграл в подкате или упал.

Потом тренер Владимир Владимирович Козлов обратил внимание, что мой отец очень высокий, и предложил: «А почему бы тебе не встать в ворота?»

Помню, он попросил меня подойти к ним: я маленький – семь лет, а эти ворота – огромные! Первое, чему меня научили, – не терять их, не оборачиваться постоянно назад, а держать позицию правильно, ориентируясь по одиннадцатиметровой точке.

Сначала было сложно – в тебя летит мяч, а ты не понимаешь, как его отбивать, что делать. Бросаться на него? Бросаться в игроков? Но чем больше меня обучали, тем проще становилось. Мне стало это нравиться, и я люблю свое дело до сих пор», – сказал Шунин.