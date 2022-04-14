Шунин: «Были предложения из США, Турции и от российских клубов. Рад, что остался в «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, что у него были предложения из других чемпионатов.

«Как-то защитник «Динамо» Рома Евгеньев сказал мне: «Если бы я знал, что смогу всю жизнь провести в одном клубе, как ты, я был бы доволен».

Я люблю «Динамо» с детства. В жизни бывают разные ситуации. Когда чувствовал, что не развивался, когда ждал свой шанс, но не получал его, мысли о переменах закрадывались. Иногда нужно уходить, чтобы совсем не опустились руки.

С другой стороны, были разные предложения – США, Турция, другие российские клубы, но я всегда оставался в «Динамо». Так получается, и я этому очень рад. Я столько лет в «Динамо» и хочу взять трофей именно с этим клубом», – сказал Шунин.