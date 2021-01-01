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Адамов: «Я уже полностью адаптировался в «Зените»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов ответил на вопросы в преддверии матча 25-го тура РПЛ против «Урала».

«Против бывших команд играть всегда приятно – «Ахмат» мы победили, попытаемся победить и «Урал». Матч против «Зенита» за «Урал» был, наверное, моим лучшим матчем в сезоне.

Думаю, нужно быть осторожным с Эриком Бикфалви – он хорошо действует справа, слева и хорошо играет головой.

Я уже полностью адаптировался в команде, теперь привыкаю к требованиям тренерского штаба», – сказал Адамов.

  • «Зенит» примет «Урал» 16 апреля в 16:30 мск.
  • Адамов в январе перешел из екатеринбургского в петербургский клуб за 5 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +5549

    Давид59 40 минут назад

    Сперва скамейка показалась жестковатой. Потом адаптировался.

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    Рейтинг: +16443

    Garrincha58 1 час назад

    кто бы не адаптировался сидя на опе

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    Рейтинг: +135

    шахта Заполярная 1 час назад

    Уже полностью адаптировался, но пока только на скамейке.

    0
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