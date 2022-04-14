Адамов: «Я уже полностью адаптировался в «Зените»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов ответил на вопросы в преддверии матча 25-го тура РПЛ против «Урала».

«Против бывших команд играть всегда приятно – «Ахмат» мы победили, попытаемся победить и «Урал». Матч против «Зенита» за «Урал» был, наверное, моим лучшим матчем в сезоне.

Думаю, нужно быть осторожным с Эриком Бикфалви – он хорошо действует справа, слева и хорошо играет головой.

Я уже полностью адаптировался в команде, теперь привыкаю к требованиям тренерского штаба», – сказал Адамов.