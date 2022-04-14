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  • Кафанов: «Карпин меняет менталитет молодых футболистов «Ростова»

Кафанов: «Карпин меняет менталитет молодых футболистов «Ростова»

14 апреля 2022, 10:27
1

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, как главный тренер команды Валерий Карпин влияет на молодых игроков.

«Молодые игроки еще не заиграли, прошло слишком мало времени, чтобы об этом говорить.

Их попаданию в состав способствовало стечение обстоятельств: во-первых, отъезд легионеров, во-вторых, Валерий Георгиевич с молодежью проводит много времени за теорией, больше чем обычно проводил с командой.

По большому счету они еще не такие большие мастера, но ребята перспективные, безусловно, будут играть в футбол.

На сегодняшний день им надо много работать, и он за такой короткий срок сумел улучшить их игру, проводя в том числе психологические беседы.

Психология – это очень важно, и если этим не заниматься, то серьезных результатов не добиться. Здесь Карпин сделал большой шаг вперед.

Он меняет менталитет молодежи, учит их быть профессионалами и не останавливаться на достигнутом», – сказал Кафанов.

  • Карпин вернулся в «Ростов» 10 марта.
  • После его возвращения команда одержала 3 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий Кафанов Виталий
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1649945256
В этом компоненте Карпин на сегодня точно лучший в России. ""**
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