Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
Тест: какой футболист спрятался за комиком?
2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

Кафанов: «Карпин меняет менталитет молодых футболистов «Ростова»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, как главный тренер команды Валерий Карпин влияет на молодых игроков.

«Молодые игроки еще не заиграли, прошло слишком мало времени, чтобы об этом говорить.

Их попаданию в состав способствовало стечение обстоятельств: во-первых, отъезд легионеров, во-вторых, Валерий Георгиевич с молодежью проводит много времени за теорией, больше чем обычно проводил с командой.

По большому счету они еще не такие большие мастера, но ребята перспективные, безусловно, будут играть в футбол.

На сегодняшний день им надо много работать, и он за такой короткий срок сумел улучшить их игру, проводя в том числе психологические беседы.

Психология – это очень важно, и если этим не заниматься, то серьезных результатов не добиться. Здесь Карпин сделал большой шаг вперед.

Он меняет менталитет молодежи, учит их быть профессионалами и не останавливаться на достигнутом», – сказал Кафанов.

  • Карпин вернулся в «Ростов» 10 марта.
  • После его возвращения команда одержала 3 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

Новости по теме
Кафанов: «Игроки «Ростова» вдохновились возвращением Карпина. Результаты неслучайны» 1
Мостовой: «Не вижу, чтобы «Ростов» в чем-то прибавил после возвращения Карпина» 7
Карпин: «Спортивный принцип в РПЛ нарушен абсолютно во всем» 6
Источник: ТАСС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:27
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11