Игроки «Атлетико» и «Манчестер Сити» устроили стычку в подтрибунке. Вмешалась полиция

Уходя с поля в раздевалки, футболисты «Атлетико» и «Манчестер Сити» устроили потасовку в подтрибунном помещении. Службы стадиона были вынуждены позвать полицейских, чтобы они успокоили футболистов.

Игрок толкались, грубили друг другу. В частности, участвовали в этом Джек Грилиш и Стефан Савич.