Игроки «Атлетико» и «Манчестер Сити» устроили стычку в подтрибунке. Вмешалась полиция

Уходя с поля в раздевалки, футболисты «Атлетико» и «Манчестер Сити» устроили потасовку в подтрибунном помещении. Службы стадиона были вынуждены позвать полицейских, чтобы они успокоили футболистов.
Игрок толкались, грубили друг другу. В частности, участвовали в этом Джек Грилиш и Стефан Савич.
- В концовке 2-го тайма за стычки ряд игроков получили предупреждения.
- В полуфинал вышел «Манчестер Сити». Там англичане сыграют с «Реалом».
- Единственный гол в 2-матчевом противостоянии забил Кевин Де Брюйне.
Источник: Marca