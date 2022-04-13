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Игроки «Атлетико» и «Манчестер Сити» устроили стычку в подтрибунке. Вмешалась полиция

Уходя с поля в раздевалки, футболисты «Атлетико» и «Манчестер Сити» устроили потасовку в подтрибунном помещении. Службы стадиона были вынуждены позвать полицейских, чтобы они успокоили футболистов.

Игрок толкались, грубили друг другу. В частности, участвовали в этом Джек Грилиш и Стефан Савич.

  • В концовке 2-го тайма за стычки ряд игроков получили предупреждения.
  • В полуфинал вышел «Манчестер Сити». Там англичане сыграют с «Реалом».
  • Единственный гол в 2-матчевом противостоянии забил Кевин Де Брюйне.

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Источник: Marca

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