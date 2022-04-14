Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» и вышел в полуфинал

Лига чемпионов. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» и вышел в полуфинал

14 апреля 2022, 00:01
13

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч дальше прошли англичане.

В 1/2 финала «Манчестер Сити» встретится с «Реалом».

«Атлетико» не выиграл три матча подряд. Манчестерцы не уступают десять встреч подряд.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Атлетико (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Атлетико»: Облак, Лоди (Корреа, 69), Мандава, Фелипе, Савич, Льоренте, Кондогбиа, Лемар (Суарес, 82), Коке (де Пауль, 69), Фелиш (Кунья, 82), Гризманн (Карраско, 69).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Аке, 73), Стоунз, Лапорт, Канселу, Родри, Гюндоган, Cилвa (Фернандиньо, 79), Марез, Де Брюйне (Стерлинг, 65), Фоден.

Предупреждения: Фелипе, 24; Льоренте, 80; Савич, 90+1 – Родри, 85; Аке, 90+1; Марез, 90+2; Фоден, 90+6; Канселу, 90+7.

Удаления: Фелипе, 90+2 – нет.

Первый матч: 0:1.

Результаты Лиги чемпионов

Еще по теме:
Грилиш вновь покинул «Манчестер Сити»
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Атлетико
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1649883821
Рад за МанСити! Но жаль, что они играли слишком рационально, не забивали.
Ответить
nelez
1649883842
Сити не так уж грозный соперник. Если бы нормальная судья матрасники прошли бы
Ответить
Shotlandets86
1649883954
Судейка затащил поганый мешок: не поставил чистый пенальти и придумал удаление. А лысый шарлатан ещё раз доказал, что именно он ставит гнилой футбол с симуляциями и провокациями. Не видать гнилому насквозь мешку Ушастого никогда, футбольная карма против. В итоге вместо достойного полуфинала Челси-Атлетико, получаем полуфинал двух грязных судейских помоек: среала и шити.
Ответить
Bozigit
1649884143
Атлетико не было похоже на себя
Ответить
Guinnesss
1649884422
Хороший был бой, шизики пролетели)))Сити молодцы!
Ответить
Psih86
1649885324
Сити сильнее и выход заслужили больше. А чтобы не было таких споров, чуть не до драки, споров на счёт ошибок судьи итд, надо играть все 180 минут. А то Атлетико 150 минут вообще хер знает что делал, а потом решил выиграть. Как бы не было всё по делу.
Ответить
zigbert
1649917038
Сценарий игры был такой же как и в первом матче. Атлетико перекрыл все возможные подходы к своим воротам. Ман Сити играл как обычно в контроль мяча. А вот концовка матча получилась огненной. Атлетико создал множество моментов но взять ворота Ман Сити так и не удалось.
Ответить
владимир миронов
1649920872
Слишком грязный футбол был от Атлетико. Хорошо,что обошлось без серьёзных травм.Всё таки так опасно играть нельзя.
Ответить
Главные новости
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
2
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
1
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
1
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
2
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
27
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
4
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
Вчера, 21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+