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Лига чемпионов. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» и вышел в полуфинал

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч дальше прошли англичане.

В 1/2 финала «Манчестер Сити» встретится с «Реалом».

«Атлетико» не выиграл три матча подряд. Манчестерцы не уступают десять встреч подряд.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Атлетико (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Атлетико»: Облак, Лоди (Корреа, 69), Мандава, Фелипе, Савич, Льоренте, Кондогбиа, Лемар (Суарес, 82), Коке (де Пауль, 69), Фелиш (Кунья, 82), Гризманн (Карраско, 69).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Аке, 73), Стоунз, Лапорт, Канселу, Родри, Гюндоган, Cилвa (Фернандиньо, 79), Марез, Де Брюйне (Стерлинг, 65), Фоден.

Предупреждения: Фелипе, 24; Льоренте, 80; Савич, 90+1 – Родри, 85; Аке, 90+1; Марез, 90+2; Фоден, 90+6; Канселу, 90+7.

Удаления: Фелипе, 90+2 – нет.

Первый матч: 0:1.

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии9
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    Рейтинг: +1515

    Psih86 1 час назад

    Сити сильнее и выход заслужили больше. А чтобы не было таких споров, чуть не до драки, споров на счёт ошибок судьи итд, надо играть все 180 минут. А то Атлетико 150 минут вообще хер знает что делал, а потом решил выиграть. Как бы не было всё по делу.

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    Рейтинг: +295

    Guinnesss 1 час назад

    Хороший был бой, шизики пролетели)))Сити молодцы!

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    Рейтинг: +1701

    Bozigit 1 час назад

    Атлетико не было похоже на себя

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    Рейтинг: +11622

    DeStar > Bozigit 1 час назад

    ну они не такие грозные как раньше были, а их слабость в атаке в принципе уже не первый сезон.

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    Рейтинг: +343

    Shotlandets86 1 час назад

    Судейка затащил поганый мешок: не поставил чистый пенальти и придумал удаление. А лысый шарлатан ещё раз доказал, что именно он ставит гнилой футбол с симуляциями и провокациями. Не видать гнилому насквозь мешку Ушастого никогда, футбольная карма против.

    В итоге вместо достойного полуфинала Челси-Атлетико, получаем полуфинал двух грязных судейских помоек: среала и шити.

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    Рейтинг: +97

    Максим2712 > Shotlandets86 1 час назад

    Ахахах) Когда порвало пердак, но не смог придумать нормальную переделку названия команды

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    Рейтинг: +343

    Shotlandets86 > Максим2712 46 минут назад

    Видимо, тебе порвало, раз ответ настрочил.))) Правда глаза режет?))

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    Рейтинг: +544

    nelez 1 час назад

    Сити не так уж грозный соперник.
    Если бы нормальная судья матрасники прошли бы

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    Рейтинг: +15056

    житель СПб 1 час назад

    Рад за МанСити! Но жаль, что они играли слишком рационально, не забивали.

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