Лига чемпионов. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» и вышел в полуфинал

Сити сильнее и выход заслужили больше. А чтобы не было таких споров, чуть не до драки, споров на счёт ошибок судьи итд, надо играть все 180 минут. А то Атлетико 150 минут вообще хер знает что делал, а потом решил выиграть. Как бы не было всё по делу.
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч дальше прошли англичане.
В 1/2 финала «Манчестер Сити» встретится с «Реалом».
«Атлетико» не выиграл три матча подряд. Манчестерцы не уступают десять встреч подряд.
Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
Атлетико (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция
«Атлетико»: Облак, Лоди (Корреа, 69), Мандава, Фелипе, Савич, Льоренте, Кондогбиа, Лемар (Суарес, 82), Коке (де Пауль, 69), Фелиш (Кунья, 82), Гризманн (Карраско, 69).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Аке, 73), Стоунз, Лапорт, Канселу, Родри, Гюндоган, Cилвa (Фернандиньо, 79), Марез, Де Брюйне (Стерлинг, 65), Фоден.
Предупреждения: Фелипе, 24; Льоренте, 80; Савич, 90+1 – Родри, 85; Аке, 90+1; Марез, 90+2; Фоден, 90+6; Канселу, 90+7.
Удаления: Фелипе, 90+2 – нет.
Первый матч: 0:1.