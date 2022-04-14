Лига чемпионов. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» и вышел в полуфинал

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч дальше прошли англичане.

В 1/2 финала «Манчестер Сити» встретится с «Реалом».

«Атлетико» не выиграл три матча подряд. Манчестерцы не уступают десять встреч подряд.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Атлетико (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Атлетико»: Облак, Лоди (Корреа, 69), Мандава, Фелипе, Савич, Льоренте, Кондогбиа, Лемар (Суарес, 82), Коке (де Пауль, 69), Фелиш (Кунья, 82), Гризманн (Карраско, 69).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Аке, 73), Стоунз, Лапорт, Канселу, Родри, Гюндоган, Cилвa (Фернандиньо, 79), Марез, Де Брюйне (Стерлинг, 65), Фоден.

Предупреждения: Фелипе, 24; Льоренте, 80; Савич, 90+1 – Родри, 85; Аке, 90+1; Марез, 90+2; Фоден, 90+6; Канселу, 90+7.

Удаления: Фелипе, 90+2 – нет.

Первый матч: 0:1.

Результаты Лиги чемпионов