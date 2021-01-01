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Советник Федуна Камоцци: «Эмери показывает свое тактическое мастерство»

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал выход «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов. В четвертьфинале команда Унаи Эмери прошла «Баварию».

«Как я уже предугадывал в матче с «Ювентусом», а также с «Баварией», «Вильярреал» – команда, которую очень трудно пройти, если она попадается на пути. Они заняли место «Севильи» как темной лошадки еврокубков.

Эмери показывает свое тактическое мастерство, в то время как игроки выполняют все его установки», – сказал Эмери.

  • Эмери возглавил «Спартак» в июле 2012 года.
  • В ноябре 2012-го его уволили.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +14237

    ilichkadr 2 часа назад

    "сказал Эмери"
    Сам себе и про себя сказал!?

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    Рейтинг: +15324

    Cleaner 2 часа назад

    Леонид Федун: Эмери - ТРЕНЕРИШКА!...)))

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