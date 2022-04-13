Советник Федуна Камоцци: «Эмери показывает свое тактическое мастерство»

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал выход «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов. В четвертьфинале команда Унаи Эмери прошла «Баварию».

«Как я уже предугадывал в матче с «Ювентусом», а также с «Баварией», «Вильярреал» – команда, которую очень трудно пройти, если она попадается на пути. Они заняли место «Севильи» как темной лошадки еврокубков.

Эмери показывает свое тактическое мастерство, в то время как игроки выполняют все его установки», – сказал Камоцци.

Эмери возглавил «Спартак» в июле 2012 года.

В ноябре 2012-го его уволили.

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