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Рюдигер: «Немногие команды могут приехать к «Реалу» и владеть таким преимуществом, которое было у «Челси»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер дал комментарий после ответного матча с «Реалом». Лондонский клуб уступил по сумме двух игр со счетом 4:5 и вылетел из Лиги чемпионов.

«Плюс заключается в том, что мы не сдались. Немногие команды могут приехать сюда и владеть таким преимуществом, которое было у нас.

Но если говорить о двух матчах, за такие ошибки, которые мы допустили, всегда следует наказание. Мы владели инициативой и не паниковали. Считаю, сыграли совсем неплохо. Во втором тайме мы забили дважды и сделали все, что могли», – сказал Рюдигер.

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Источник: сайт УЕФА

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