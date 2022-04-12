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Тухель – об отмененном голе Алонсо: «Не понимаю, почему арбитр не посмотрел этот эпизод сам»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказал мнение об отмененном голе Маркоса Алонсо в ответном матче Лиги чемпионов с «Реалом».

  • Игру судил главный арбитр Шимон Марциняк.
  • С помощью VAR он отменил гол испанского игрока, посчитав, что тот сыграл рукой.

«Я не видел сам момент, но сказал арбитру, что не понимаю, почему он не просмотрел этот эпизод сам. В матче подобного уровня каждый свисток важен.

Именно арбитр в поле держит нити игры в руках и не должен полагаться исключительно на мнение помощника, который сидит в отдельной комнате и не ощущает в полной мере атмосферу матча и избранный стиль судейства. Он должен был самостоятельно проверить этот эпизод, чтобы впоследствии иметь возможность объяснить принятое решение. Но это всего лишь мое мнение», – сказал Тухель.

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Источник: сайт «Челси»

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