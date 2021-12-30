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63-летний Ташуев возглавил солигорский «Шахтер»

Солигорский «Шахтер» объявил о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера.

Вместе с 63-летним специалистом в белорусский клуб пришли его помощники – Вячеслав Молчанов, Андрей Дмитриев, Валерий Чижов и Владас Мотека.

  • Ташуев уже возглавлял «Шахтер» с 2018 по 2019 год.
  • Под его руководством команда выиграла Кубок Белоруссии, а также становилась серебряным и бронзовым призером чемпионата.
  • Последним местом работы тренера была «Чайка».

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Источник: сайт солигорского «Шахтера»

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