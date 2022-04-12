63-летний Ташуев возглавил солигорский «Шахтер»

Солигорский «Шахтер» объявил о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера.
Вместе с 63-летним специалистом в белорусский клуб пришли его помощники – Вячеслав Молчанов, Андрей Дмитриев, Валерий Чижов и Владас Мотека.
- Ташуев уже возглавлял «Шахтер» с 2018 по 2019 год.
- Под его руководством команда выиграла Кубок Белоруссии, а также становилась серебряным и бронзовым призером чемпионата.
- Последним местом работы тренера была «Чайка».
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Источник: сайт солигорского «Шахтера»