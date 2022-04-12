63-летний Ташуев возглавил солигорский «Шахтер»

Солигорский «Шахтер» объявил о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера.

Вместе с 63-летним специалистом в белорусский клуб пришли его помощники – Вячеслав Молчанов, Андрей Дмитриев, Валерий Чижов и Владас Мотека.

Ташуев уже возглавлял «Шахтер» с 2018 по 2019 год.

Под его руководством команда выиграла Кубок Белоруссии, а также становилась серебряным и бронзовым призером чемпионата.

Последним местом работы тренера была «Чайка».

Пройдите быструю регистрацию и получите бесплатную ставку 1000 рублей