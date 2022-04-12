Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб дороже?
Тест: какой клуб дороже?
2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
3 Тест: угадай футболиста по его родителям
Тест: угадай футболиста по его родителям

Терюшков: «Конфликты в «Химках» сошли на ноль с приходом Юрана»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопросы о ситуации в подмосковном клубе.

«У нас в «Химках» никогда конфликтов не было. С приходом Юрана они вообще сошли на ноль. И по финансированию у нас все нормально. А в пятницу был какой-то вброс, который не соответствует действительности.

Что касается Мирзова, то сегодня будет понятно по его травме. В воскресенье было восстановление, а в понедельник выходной.

Жирков тоже готовится в основной группе. Надеемся, что он будет выходить на какой-то промежуток времени, помогать команде.

Запрет на регистрацию новичков – это чисто техническая история, которая произошла из-за недосмотра. Так что ничего серьезного, скоро все будет нормально», – сказал Терюшков.

  • В субботу «Химки» победили ЦСКА со счетом 4:2.
  • Команда поднялась на 13-е место в таблице РПЛ.
  • Следующий соперник – «Нижний Новгород» (17 апреля).

Пройдите быструю регистрацию и получите бесплатную ставку 1000 рублей

Новости по теме
Аршавин – об игре Глушакова в матче с ЦСКА: «Каждая вторая передача чужому. А вы ему уже зализали» 1
Глушаков – о голе «Арсенала» в ворота «Спартака»: «Жиго грамотно упал. Правильно, что отменили» 4
Глушаков – о конфликте в «Химках»: «Собаки лают, караван идет» 1
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:59
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1242

    Беспонтий 12 минут назад

    скорей закончится карьера
    того кто встанет поперёк у бультерьера

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11