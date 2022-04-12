Терюшков: «Конфликты в «Химках» сошли на ноль с приходом Юрана»

скорей закончится карьера
того кто встанет поперёк у бультерьера
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопросы о ситуации в подмосковном клубе.
«У нас в «Химках» никогда конфликтов не было. С приходом Юрана они вообще сошли на ноль. И по финансированию у нас все нормально. А в пятницу был какой-то вброс, который не соответствует действительности.
Что касается Мирзова, то сегодня будет понятно по его травме. В воскресенье было восстановление, а в понедельник выходной.
Жирков тоже готовится в основной группе. Надеемся, что он будет выходить на какой-то промежуток времени, помогать команде.
Запрет на регистрацию новичков – это чисто техническая история, которая произошла из-за недосмотра. Так что ничего серьезного, скоро все будет нормально», – сказал Терюшков.
- В субботу «Химки» победили ЦСКА со счетом 4:2.
- Команда поднялась на 13-е место в таблице РПЛ.
- Следующий соперник – «Нижний Новгород» (17 апреля).
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