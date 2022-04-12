Новичок «Динамо» Кенфак: «Моя мечта – пробиться в основу»

Новичок «Динамо» Оливье Кенфак поделился эмоциями от подписания контракта со столичным клубом.

«Я очень рад подписать контракт с «Динамо» и постараюсь показывать хорошие результаты.

Мне нравится всe: тренеры, персонал, база клуба и внимательное отношение со стороны руководства. Надеюсь, всe будет хорошо, и моя карьера здесь успешно сложится.

Теперь моя мечта – проявить себя и со временем пробиться в основную команду «Динамо»!» – сказал Кенфак.