Новичок «Динамо» Кенфак: «Моя мечта – пробиться в основу»

Новичок «Динамо» Оливье Кенфак поделился эмоциями от подписания контракта со столичным клубом.
«Я очень рад подписать контракт с «Динамо» и постараюсь показывать хорошие результаты.
Мне нравится всe: тренеры, персонал, база клуба и внимательное отношение со стороны руководства. Надеюсь, всe будет хорошо, и моя карьера здесь успешно сложится.
Теперь моя мечта – проявить себя и со временем пробиться в основную команду «Динамо»!» – сказал Кенфак.
- 17-летний нигериец подписал контракт с «Динамо» до 2024 года.
- У Кенфака есть российский паспорт.
- Ранее Кенфак играл за пляжный клуб «Спартак-Анапа».
Источник: сайт «Динамо»