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Новичок «Динамо» Кенфак: «Моя мечта – пробиться в основу»

Новичок «Динамо» Оливье Кенфак поделился эмоциями от подписания контракта со столичным клубом.

«Я очень рад подписать контракт с «Динамо» и постараюсь показывать хорошие результаты.

Мне нравится всe: тренеры, персонал, база клуба и внимательное отношение со стороны руководства. Надеюсь, всe будет хорошо, и моя карьера здесь успешно сложится.

Теперь моя мечта – проявить себя и со временем пробиться в основную команду «Динамо»!» – сказал Кенфак.

  • 17-летний нигериец подписал контракт с «Динамо» до 2024 года.
  • У Кенфака есть российский паспорт.
  • Ранее Кенфак играл за пляжный клуб «Спартак-Анапа».

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Источник: сайт «Динамо»

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