Убыток «Зенита» сократился на 83% по итогам 2021 года

Чистый убыток «Зенита» по итогам 2021 года сократился на 83% и составил 401,35 миллиона рублей, сообщает «РБ Бизнес».

Выручка «Зенита» за год выросла на 6,6% — до 12,6 миллиарда рублей.

Прочие доходы команды сократились на 7,4% – до 4,8 миллиарда рублей. Прочие расходы снизились на 73% — до 1,2 миллиарда рублей.

Расходы «Зенита» на оплату труда за год снизились на 1,4% — до 9,1 миллиарда рублей. Собственники вложили в клуб 718,2 миллиона рублей — вдвое больше, чем годом ранее.