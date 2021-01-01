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Убыток «Зенита» сократился на 83% по итогам 2021 года

Чистый убыток «Зенита» по итогам 2021 года сократился на 83% и составил 401,35 миллиона рублей, сообщает «РБ Бизнес».

Выручка «Зенита» за год выросла на 6,6% — до 12,6 миллиарда рублей.

Прочие доходы команды сократились на 7,4% – до 4,8 миллиарда рублей. Прочие расходы снизились на 73% — до 1,2 миллиарда рублей.

Расходы «Зенита» на оплату труда за год снизились на 1,4% — до 9,1 миллиарда рублей. Собственники вложили в клуб 718,2 миллиона рублей — вдвое больше, чем годом ранее.

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Источник: «РБ Бизнес»

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Сегодня, 11:47
Комментарии28
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    Рейтинг: +16749

    Persona_non_Grata 17 минут назад

    718,2 миллиона рублей - почти миллиард псу под хвост, вот так и транжирятся деньги от национального достояния . Природную ренту - всем гражданам России !!! )

    0
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    Рейтинг: +1227

    нейтральныйкакникто 1 час назад

    Так всё таки Зенит убыточный клуб.... А то многие так радовались тому сообщению , что Он в 20-ке по доходам....Жить по средствам не каждому дано...

    2
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    Рейтинг: +13454

    NewLife 2 часа назад

    Чтобы содержать убыточный государственный проект, надо спросить разрешение у народа.

    3
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    Рейтинг: +1242

    Беспонтий > NewLife 2 часа назад

    а вас
    народ
    по февралю спросить то и забыли

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +322

    Сделаны из Дерева > Беспонтий 2 часа назад

    под чем ты? дай мне

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +322

    Сделаны из Дерева 3 часа назад

    еще денег дайте баклажанам на новых малкамов и абелард мож с мальме будут тягаться без автобуса))))) ахаххахахахаха

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +322

    Сделаны из Дерева 3 часа назад

    Просто стыдно всей стране за бесполезный мешок!
    Распиливают народные деньги как могут,при этом позорятся каждый год в европе,зато с дюковым они чампионы страны!

    Всей России стыдно за зенит

    2
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    Рейтинг: +4664

    _Marqella_ 3 часа назад

    Зенит ТОП 1 ...

    5
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    Рейтинг: +5220

    Павелий > _Marqella_ 2 часа назад

    Если считать с конца списка.

    1
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    Рейтинг: +5220

    Павелий 3 часа назад

    Надо читать только первое и последнее предложение:
    - Чистый убыток «Зенита» по итогам 2021 года сократился на 83% и составил 401,35 миллиона рублей.
    - Собственники (ГОСУДАРСТВЕННАЯ компания Газпром) вложили в клуб 718,2 миллиона рублей — вдвое больше, чем годом ранее.

    А зачем нам содержать этот непонятный политпроект?

    6
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    Рейтинг: +19110

    Аvenger > Павелий 2 часа назад

    Усохни. Значение имени Павелий. Производная форма имени Павел - "малый, небольшой, незначительный".

    1
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    Рейтинг: +5220

    Павелий > Аvenger 2 часа назад

    Если тебе не нравятся мои сообщения, то не читай их. А если будешь себя оскорбительно вести, то перестанешь писать здесь сообщения. Выбор простой и понятный даже младшекласснику.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1242

    Беспонтий > Павелий 2 часа назад

    доселе этот собственник и вас содержит
    зарплату платит и в узде не держит
    иначе как бы вы своих студентов в люди выводили

    2
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    Рейтинг: +5220

    Павелий > Беспонтий 1 час назад

    1. Не надо путать кошельки. Зарплату мне как сотруднику вуза платит правительство из собранных налогов. А Зенит содержат за счёт продажи ГОСУДАРСТВЕННОГО газа. Если по итогам референдума 50+ процентов населения согласится, чтобы Газпром продолжал быть владельцем Зенита и продолжал платить огромные деньги ленивым футболистам, то я ни слова больше не скажу.
    2. Кроме университета я работаю ведущим инженером внедрения в IT-компании. И со всей свой зарплаты плачу все налоги.
    3. Мои студенты и дипломники работают во множестве хороших IT-компаний, являются ценными специалистами. Так что в очередной раз: ИДИ УЧИ МАТЧАСТЬ!

    2
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    Рейтинг: +1242

    Беспонтий > Павелий 1 час назад

    правительство из собранных налогов
    почти четверть налогов платит газпром

    и не тыкайте
    по возрасту не вышли старший ассистент
    все ваши воспитанники удрали спасать свою шкуру
    а вас забыли к сожаленью

    2
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    Рейтинг: +322

    Сделаны из Дерева > Беспонтий 1 час назад

    просто признайте что зенит это бесполезный клубишко который содержат за народное достояние)))

    1
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    Рейтинг: +11

    Alex_ts > Павелий 1 час назад

    Ну Газпром - это публичное акционерное общество и прибылью распоряжаются акционеры, а не государство. А по поводу народного достояния, Зенит финансируется из прибыли, после уплаты НДПИ. И почему нужно Вас спрашивать, Вы этот газ добыли, продали?

    1
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    ...
    Рейтинг: +5220

    Павелий > Беспонтий 1 час назад

    О... Да тут явно школьник налицо.
    1. Да, Газпром с полученной прибыли платит налоги. Это прекрасно. Но вот и саму прибыль надо тартить на народ и его нужды. Зенит ни к народу, ни к его нуждам не относится. Опять матчасть хромает.
    2. Если бы ты имел хоть какое-то отношение к высшей школе, то знал бы, что нет должности "старший ассистент". Есть ассистент, есть преподаватель, есть старший преподаватель. Я работаю доцентом, так как имею учёную степень кандидата технических наук и регулярно публикуюсь.
    3. Да, некоторые выпускники уехали из России. Но большинство осталось. При этом и почти все первые, и все вторые продолжают платить налоги в России.

    1
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    Рейтинг: +5220

    Павелий > Alex_ts 1 час назад

    Так в том то и дело, что основной акционер (через Росимущество и другие структуры) - ГОСУДАРСТВО. И эти огромные ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги, полученные от продажи ГОСУДАРСТВЕННЫХ недр, надо тратить на народ и его нужды.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1242

    Беспонтий > Павелий 46 минут назад

    хорошо
    вы ординарный доцент
    так устроит наверное хотя не очень отличается от принятого в моё время старший ассистент
    больше не хочется балакшинить
    привет родному снежинску

    1
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    ...
    Рейтинг: +61644

    portero > Павелий 29 минут назад

    где деньгу зашибаете , кандидатскую папа скатал с инета? сейчас это модно, по твоим пасквилям очень похоже ....

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +11

    Alex_ts > Павелий 10 минут назад

    Государственными эти деньги станут после того, как по акциям, принадлежащим государству, выплатят дивиденды.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +6934

    R_a_i_n 3 часа назад

    Стыдно за Зенит)

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1044

    Узб@гоеный > R_a_i_n 3 часа назад

    Рая, стыдно всем за мазутный убыточный проект, болтающийся где-то в подвале турнирной таблицы. Вот за этого аутсайдера стыдно. Гыгыгы

    3
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    ...
    Рейтинг: +322

    Сделаны из Дерева > Узб@гоеный 3 часа назад

    позор газ трубе

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1242

    Беспонтий 3 часа назад

    как говорится
    всё
    пока
    до встречи
    нам на юбилее спартака

    2
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    Рейтинг: +743

    talgatnurzhanov2006 3 часа назад

    А кто собственники то? Газпром? Миллер? Народ?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +6748

    nik55 > talgatnurzhanov2006 3 часа назад

    Газпром------народное достояние----короче обдирают всю Россию

    2
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