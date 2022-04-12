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Убыток «Зенита» сократился на 83% по итогам 2021 года

12 апреля 2022, 11:47
32

Чистый убыток «Зенита» по итогам 2021 года сократился на 83% и составил 401,35 миллиона рублей, сообщает «РБ Бизнес».

Выручка «Зенита» за год выросла на 6,6% — до 12,6 миллиарда рублей.

Прочие доходы команды сократились на 7,4% – до 4,8 миллиарда рублей. Прочие расходы снизились на 73% — до 1,2 миллиарда рублей.

Расходы «Зенита» на оплату труда за год снизились на 1,4% — до 9,1 миллиарда рублей. Собственники вложили в клуб 718,2 миллиона рублей — вдвое больше, чем годом ранее.

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Источник: «РБ Бизнес»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (32)
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talgatnurzhanov2006
1649753638
А кто собственники то? Газпром? Миллер? Народ?
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Беспонтий
1649754400
как говорится всё пока до встречи нам на юбилее спартака
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R_a_i_n
1649754502
Стыдно за Зенит)
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Павелий
1649755357
Надо читать только первое и последнее предложение: - Чистый убыток «Зенита» по итогам 2021 года сократился на 83% и составил 401,35 миллиона рублей. - Собственники (ГОСУДАРСТВЕННАЯ компания Газпром) вложили в клуб 718,2 миллиона рублей — вдвое больше, чем годом ранее. А зачем нам содержать этот непонятный политпроект?
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_Marqella_
1649755841
Зенит ТОП 1 ...
Ответить
NewLife
1649758444
Чтобы содержать убыточный государственный проект, надо спросить разрешение у народа.
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нейтральныйкакникто
1649762923
Так всё таки Зенит убыточный клуб.... А то многие так радовались тому сообщению , что Он в 20-ке по доходам....Жить по средствам не каждому дано...
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Persona_non_Grata
1649766537
718,2 миллиона рублей - почти миллиард псу под хвост, вот так и транжирятся деньги от национального достояния . Природную ренту - всем гражданам России !!! )
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