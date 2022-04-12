Де Брюйне может перейти в «Реал» летом. Мадридцы готовы заплатить 100 миллионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне может перейти в «Реал» в летнее трансферное окно.

По информации Todofichajes, мадридский клуб хочет усилить линию атаки и рассматривает вариант с приобретением 30-летнего бельгийца. Сам футболист готов к переходу в «Реал».

Убедить Де Брюйне в переходе могут его друзья Тибо Куртуа и Эден Азар, однако трансфер сможет состояться только в том случае, если «Реал» не подпишет Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.

«Ман Сити» не продаст Де Брюйне дешевле, чем за 100 миллионов евро. «Реал» готов заплатить эту сумму.