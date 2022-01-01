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Де Брюйне может перейти в «Реал» летом. Мадридцы готовы заплатить 100 миллионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне может перейти в «Реал» в летнее трансферное окно.

По информации Todofichajes, мадридский клуб хочет усилить линию атаки и рассматривает вариант с приобретением 30-летнего бельгийца. Сам футболист готов к переходу в «Реал».

Убедить Де Брюйне в переходе могут его друзья Тибо Куртуа и Эден Азар, однако трансфер сможет состояться только в том случае, если «Реал» не подпишет Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.

«Ман Сити» не продаст Де Брюйне дешевле, чем за 100 миллионов евро. «Реал» готов заплатить эту сумму.

  • Де Брюйне забил 14 голов и отдал 8 ассистов в 36 матчах этого сезона.
  • Его контракт с «Ман Сити» истекает в 2025 году.
  • Рыночная стоимость бельгийца – 90 миллионов евро.

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Источник: Todofichajes

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Сегодня, 09:33
Комментарии5
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    Рейтинг: +344

    lipatov32 34 минуты назад

    Кря, кря. МЛя! Todofichajes!))))

    0
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    Рейтинг: +9979

    Alekxei Z. 5 часов назад

    Ну как замена Кроосу или Модричу ?

    0
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    Рейтинг: +1861

    LOKOfanatik19 5 часов назад

    Будет топ трансфер, вот если и с Мбаппе совместить....

    0
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    Рейтинг: +763

    OBOLEV 5 часов назад

    Его друзья ? Особенно Куртуа))) Будет по очереди одних и тех же самок жарить.

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    Рейтинг: +1973

    ItalianFootball 5 часов назад

    Нежданно, негаданно.

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