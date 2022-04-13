Где смотреть «Атлетико» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 13 апреля

«Атлетико» и «Манчестер Сити» сыграют в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
- Игра состоится в среду, 13 апреля.
- Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Атлетико – Манчестер Сити
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.
Первая игра в Манчестере закончилась со счетом 1:0 в пользу «Сити». Единственный гол забил Кевин Де Брюйне.
Ставки на матч Атлетико – Манчестер Сити
- Победа «Атлетико» – 4.70
- Ничья – 3.75
- Победа «Манчестер Сити» – 1.81
Источник: «Бомбардир»