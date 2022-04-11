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Где смотреть «Атлетико» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 13 апреля

«Атлетико» и «Манчестер Сити» сыграют в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

  • Игра состоится в среду, 13 апреля.
  • Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Атлетико – Манчестер Сити

  • Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.

Первая игра в Манчестере закончилась со счетом 1:0 в пользу «Сити». Единственный гол забил Кевин Де Брюйне.

Ставки на матч Атлетико – Манчестер Сити

Коэффициенты Winline:

  • Победа «Атлетико» – 4.70
  • Ничья – 3.75
  • Победа «Манчестер Сити» – 1.81

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Источник: «Бомбардир»

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11.04.2022 22:49
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