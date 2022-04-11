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Алберто – о пяти бразильцах в «Зените»: «У нас сложилась отличная компания. Адаптация проходит в ускоренном режиме»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто поделился мнением о влиянии других бразильцев на его адаптацию в новой команде.

«В «Зените» пять бразильцев, как это влияет на меня? Парни очень много делают для меня, помогают решать разные бытовые вопросы. Благодаря этому адаптация на новом месте проходит в ускоренном режиме.

Большое спасибо им за такой приeм! У нас сложилась отличная компания, мы постоянно болтаем между собой и с другими игроками, подкалываем друг друга. Крутая атмосфера!

Приехала ли ко мне семья? Папа с мамой и мой лучший друг с самых первых дней в Петербурге вместе со мной. Без них было бы намного сложнее, я счастлив, что они рядом», – сказал Алберто.

  • В январе «Зенит» купил форварда за 25 миллионов евро.
  • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 9 матчах.
  • За клуб выступают 5 бразильцев – Дуглас Сантос, Вендел, Малком, Клаудиньо и Юри Алберто.

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Источник: «Чемпионат»

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11.04.2022 20:43
Комментарии1
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    Рейтинг: +4995

    Дядя Серёжа 2 часа назад

    Сейчас же 8 можно будет на игру? Значит будет.

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