Алберто – о пяти бразильцах в «Зените»: «У нас сложилась отличная компания. Адаптация проходит в ускоренном режиме»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто поделился мнением о влиянии других бразильцев на его адаптацию в новой команде.

«В «Зените» пять бразильцев, как это влияет на меня? Парни очень много делают для меня, помогают решать разные бытовые вопросы. Благодаря этому адаптация на новом месте проходит в ускоренном режиме.

Большое спасибо им за такой приeм! У нас сложилась отличная компания, мы постоянно болтаем между собой и с другими игроками, подкалываем друг друга. Крутая атмосфера!

Приехала ли ко мне семья? Папа с мамой и мой лучший друг с самых первых дней в Петербурге вместе со мной. Без них было бы намного сложнее, я счастлив, что они рядом», – сказал Алберто.