Алберто: «Дзюба – очень сильный футболист. Мы постоянно шутим, хоть я и почти не понимаю, что он говорит»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал о своих отношениях с одноклубником Артемом Дзюбой.

«Дзюба – очень сильный футболист, габаритный и мощный. Он здорово работает корпусом, стягивает на себя защитников. Когда идeт передача верхом, стараюсь быть поближе к нему.

В одном из первых моих матчей на «Газпром Арене» он классно сыграл головой, перевeл на меня подачу, и эта скидка должна была стать голевой, но мне не удалось поразить ворота. Думаю, мы с ним уже хорошо понимаем друг друга на поле.

Как Дзюба ко мне относится? О, мы с ним постоянно шутим и смеeмся, хоть я и не понимаю почти ничего из того, что он говорит. Но всегда очень смешно!

Конечно, между нами есть конкуренция, но это здоровая конкуренция, когда каждый выкладывается на 100%, доказывает на тренировках и в нужный момент оказывается готов помочь команде на поле», – заявил бразилец.