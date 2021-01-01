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Литвинов: «Спартак» попробовал вкус победы, теперь надо обязательно обыграть «Рубин»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов дал комментарии после разгромной победы над «Арсеналом» (3:0) в 24-м туре РПЛ.

«Самое главное – продолжить дальше побеждать. Как это сделать? Думаю, сейчас уже попробовали вкус победы, теперь надо обязательно обыграть «Рубин» в следующем туре, чтобы дальше все пошло по накатанной.

Возможно, где-то нам с «Арсеналом» и повезло, но мы реализовали свои моменты. Дисциплинированно сыграли сзади – на ноль. Надо это сохранить этот настрой, этот напор», – сказал Литвинов.

  • «Спартак» не выигрывал больше месяца.
  • До матча с «Арсеналом» последняя победа была 6 марта.
  • Команда примет «Рубин» 16 апреля в 19:00 мск.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16739

    Persona_non_Grata 7 часов назад

    Вот только п***ть до матча надо поменьше - победы будут убедительнее всяких слов, рассуждений и обещаний !!!

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    Рейтинг: +9558

    "supermax" 7 часов назад

    Интересно а за какие слова точно не забанят на этом сайте? А то уже смотрю не важно ругаешься матом или нет... Все-равно одна дорога б**ть

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