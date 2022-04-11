Литвинов: «Спартак» попробовал вкус победы, теперь надо обязательно обыграть «Рубин»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов дал комментарии после разгромной победы над «Арсеналом» (3:0) в 24-м туре РПЛ.
«Самое главное – продолжить дальше побеждать. Как это сделать? Думаю, сейчас уже попробовали вкус победы, теперь надо обязательно обыграть «Рубин» в следующем туре, чтобы дальше все пошло по накатанной.
Возможно, где-то нам с «Арсеналом» и повезло, но мы реализовали свои моменты. Дисциплинированно сыграли сзади – на ноль. Надо это сохранить этот настрой, этот напор», – сказал Литвинов.
- «Спартак» не выигрывал больше месяца.
- До матча с «Арсеналом» последняя победа была 6 марта.
- Команда примет «Рубин» 16 апреля в 19:00 мск.
Источник: «Спорт-Экспресс»