Литвинов: «Спартак» попробовал вкус победы, теперь надо обязательно обыграть «Рубин»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов дал комментарии после разгромной победы над «Арсеналом» (3:0) в 24-м туре РПЛ.

«Самое главное – продолжить дальше побеждать. Как это сделать? Думаю, сейчас уже попробовали вкус победы, теперь надо обязательно обыграть «Рубин» в следующем туре, чтобы дальше все пошло по накатанной.

Возможно, где-то нам с «Арсеналом» и повезло, но мы реализовали свои моменты. Дисциплинированно сыграли сзади – на ноль. Надо это сохранить этот настрой, этот напор», – сказал Литвинов.