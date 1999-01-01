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Мбаппе: «Жаль, что взаимопонимание с Месси и Неймаром появилось только сейчас»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что он сыгрался с партнерами Лионелем Месси и Неймаром. Их тройка атаки принесла победу над «Клермоном» (6:1) в этом туре Лиги 1.

«Жаль, что взаимопонимание между мной, Месси и Неймаром появилось только сейчас. Это затянулось из-за большого количества обстоятельств. Мы чувствуем, что мы три качественных игрока, и пытаемся максимально помогать «ПСЖ», – сказал Мбаппе.

  • Француз летом может уйти в «Реал» в качестве свободного агента.
  • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 15-очковым отрывом.
  • В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» вылетел от «Реала».

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Источник: GFFN

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