Мбаппе: «Жаль, что взаимопонимание с Месси и Неймаром появилось только сейчас»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что он сыгрался с партнерами Лионелем Месси и Неймаром. Их тройка атаки принесла победу над «Клермоном» (6:1) в этом туре Лиги 1.

«Жаль, что взаимопонимание между мной, Месси и Неймаром появилось только сейчас. Это затянулось из-за большого количества обстоятельств. Мы чувствуем, что мы три качественных игрока, и пытаемся максимально помогать «ПСЖ», – сказал Мбаппе.