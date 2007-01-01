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Терюшков – о сыне главного инвестора «Химок» в старте на матч с ЦСКА: «Мы всегда хотим использовать молодых»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о том, что в стартовый состав команды на игру 24-го тура РПЛ против ЦСКА попал форвард Илья Садыгов.

  • В этом сезоне 21-летний нападающий поучаствовал в 6 матчах, проведя на поле суммарно 29 минут.
  • Илья Садыгов – сын главного инвестора клуба Туфана Садыгова.
  • Сообщалось, что его присутствие в основе может привести к бойкоту со стороны некоторых футболистов.

«Садыгов готов к матчу. Он уже давно готов, засиделся. Мы всегда хотим молодых использовать. Будем на него надеяться», – сказал Терюшков.

  • Игра пройдет на «Арене Химки».
  • Начало – в 14:00 мск.
  • «Химки» занимают 14-е место в таблице РПЛ, ЦСКА идет на 3-й строчке.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1864

    Dr.Metal 4 часа назад

    Да такая проблема не только в Химках. Всё начинается с молодежного первенства

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    Рейтинг: +215

    ALEXMAN888 5 часов назад

    Вот, так Садыгов. Напишите счас, что Акинфей специально пропустил, потому что папа заплатил.

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