Терюшков – о сыне главного инвестора «Химок» в старте на матч с ЦСКА: «Мы всегда хотим использовать молодых»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о том, что в стартовый состав команды на игру 24-го тура РПЛ против ЦСКА попал форвард Илья Садыгов.

В этом сезоне 21-летний нападающий поучаствовал в 6 матчах, проведя на поле суммарно 29 минут.

Илья Садыгов – сын главного инвестора клуба Туфана Садыгова.

Сообщалось, что его присутствие в основе может привести к бойкоту со стороны некоторых футболистов.

«Садыгов готов к матчу. Он уже давно готов, засиделся. Мы всегда хотим молодых использовать. Будем на него надеяться», – сказал Терюшков.

Игра пройдет на «Арене Химки».

Начало – в 14:00 мск.

«Химки» занимают 14-е место в таблице РПЛ, ЦСКА идет на 3-й строчке.

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