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  • Терюшков – о сыне главного инвестора «Химок» в старте на матч с ЦСКА: «Мы всегда хотим использовать молодых»

Терюшков – о сыне главного инвестора «Химок» в старте на матч с ЦСКА: «Мы всегда хотим использовать молодых»

9 апреля 2022, 13:46
2

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о том, что в стартовый состав команды на игру 24-го тура РПЛ против ЦСКА попал форвард Илья Садыгов.

  • В этом сезоне 21-летний нападающий поучаствовал в 6 матчах, проведя на поле суммарно 29 минут.
  • Илья Садыгов – сын главного инвестора клуба Туфана Садыгова.
  • Сообщалось, что его присутствие в основе может привести к бойкоту со стороны некоторых футболистов.

«Садыгов готов к матчу. Он уже давно готов, засиделся. Мы всегда хотим молодых использовать. Будем на него надеяться», – сказал Терюшков.

  • Игра пройдет на «Арене Химки».
  • Начало – в 14:00 мск.
  • «Химки» занимают 14-е место в таблице РПЛ, ЦСКА идет на 3-й строчке.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки ЦСКА Садыгов Илья
Комментарии (2)
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ALEXMAN888
1649504050
Вот, так Садыгов. Напишите счас, что Акинфей специально пропустил, потому что папа заплатил.
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Dr.Metal
1649505197
Да такая проблема не только в Химках. Всё начинается с молодежного первенства
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