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Губерниев: «Если за «Химки» играют сыновья главного тренера и главного акционера, то и я необходим этой команде! Я ярок и молод – мне всего 47»

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал игру за «Химки» сыновей главного тренера Сергея Юрана и главного акционера Туфана Садыгова.

«Я – один из самых известных людей Сходни, которая является важной частью Химок. Мне очень симпатизирует этот район, а также местная команда. Я восхищаюсь работой Сергея Юрана в «Химках». Сегодняшний матч против ЦСКА произвел на меня шикарное впечатление.

Считаю, что если за клуб играет сын главного тренера и сын главного акционера клуба, то и Дмитрий Губерниев необходим этой команде! Когда химчане будут громить «Спартак» со счетом 6:0, я буду готов выйти на замену в роли центрфорварда, либо встать в ворота. У меня с детства отлично получается стоять на ленточке. Я еще ярок и молод – мне всего 47 лет, почему бы и нет? Уверен, что могу быть полезен команде Сергея Юрана! Непробиваемый вратарь или мощный голеадор никогда не бывает лишним в клубе», – сказал Губерниев.

  • «Химки» накануне победили ЦСКА с голом Ильи Садыгова (4:2).
  • «Химки» идут в таблице 13-ми.
  • Следующий соперник – «Нижний Новгород» (17 апреля).

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:28
Комментарии15
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    Рейтинг: +765

    Untitled-1 3 минуты назад

    Наконец покажет, что такое гов но в воротах!

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    Рейтинг: +8972

    САДЫЧОК 24 минуты назад

    Губерниев - воплощение всего самого мерзкого !

    0
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    Рейтинг: +949

    Mr Green 1 час назад

    ну вот что за дичь. ну комментируешь ты свои лыжи, ну так и комментируй. куда вот у нас все эти дикие лезут. нынче экспертов футбольных больше чем футболистов

    1
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    Рейтинг: +4543

    ySS 1 час назад

    Болтун голимый

    1
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    Рейтинг: +61547

    portero 2 часа назад

    ну главное результат, если он был договорной то тогда это не шутки, а если детки руководства реально играют, то пусть играют...

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    Рейтинг: +1458

    Форвард 79 2 часа назад

    Что можно сказать?
    Придворный шут нашего спорта!

    1
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    Рейтинг: +122

    шахта Заполярная 2 часа назад

    Выпустите его в какое нибудь колхозное поле, дайте мячик, пусть набегается, может успокоится. Действительно уже достал своей глупостью.

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    Рейтинг: -135

    Имя на сайте 2 часа назад

    Тебе Губерниев тока в Лужниках в микрофон дудеть. Ртом говорить только на это способен.))

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    Рейтинг: +22736

    DOCTOR PENALTY 3 часа назад

    Митька, сгодишься только болбоем, не больше! И то, только под присмотром седого Серафимыча ( Ловчева).

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    Рейтинг: +1189

    Беспонтий 3 часа назад

    лучше на белой дорожке стой а не на ленточке
    не изменяй себе
    греби

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