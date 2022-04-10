Губерниев: «Если за «Химки» играют сыновья главного тренера и главного акционера, то и я необходим этой команде! Я ярок и молод – мне всего 47»

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал игру за «Химки» сыновей главного тренера Сергея Юрана и главного акционера Туфана Садыгова.

«Я – один из самых известных людей Сходни, которая является важной частью Химок. Мне очень симпатизирует этот район, а также местная команда. Я восхищаюсь работой Сергея Юрана в «Химках». Сегодняшний матч против ЦСКА произвел на меня шикарное впечатление.

Считаю, что если за клуб играет сын главного тренера и сын главного акционера клуба, то и Дмитрий Губерниев необходим этой команде! Когда химчане будут громить «Спартак» со счетом 6:0, я буду готов выйти на замену в роли центрфорварда, либо встать в ворота. У меня с детства отлично получается стоять на ленточке. Я еще ярок и молод – мне всего 47 лет, почему бы и нет? Уверен, что могу быть полезен команде Сергея Юрана! Непробиваемый вратарь или мощный голеадор никогда не бывает лишним в клубе», – сказал Губерниев.