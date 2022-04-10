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  • Губерниев: «Если за «Химки» играют сыновья главного тренера и главного акционера, то и я необходим этой команде! Я ярок и молод – мне всего 47»

Губерниев: «Если за «Химки» играют сыновья главного тренера и главного акционера, то и я необходим этой команде! Я ярок и молод – мне всего 47»

10 апреля 2022, 10:28
13

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал игру за «Химки» сыновей главного тренера Сергея Юрана и главного акционера Туфана Садыгова.

«Я – один из самых известных людей Сходни, которая является важной частью Химок. Мне очень симпатизирует этот район, а также местная команда. Я восхищаюсь работой Сергея Юрана в «Химках». Сегодняшний матч против ЦСКА произвел на меня шикарное впечатление.

Считаю, что если за клуб играет сын главного тренера и сын главного акционера клуба, то и Дмитрий Губерниев необходим этой команде! Когда химчане будут громить «Спартак» со счетом 6:0, я буду готов выйти на замену в роли центрфорварда, либо встать в ворота. У меня с детства отлично получается стоять на ленточке. Я еще ярок и молод – мне всего 47 лет, почему бы и нет? Уверен, что могу быть полезен команде Сергея Юрана! Непробиваемый вратарь или мощный голеадор никогда не бывает лишним в клубе», – сказал Губерниев.

  • «Химки» накануне победили ЦСКА с голом Ильи Садыгова (4:2).
  • «Химки» идут в таблице 13-ми.
  • Следующий соперник – «Нижний Новгород» (17 апреля).

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Россия. Премьер-лига Химки Садыгов Илья Юран Артем Юран Сергей
Комментарии (13)
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moskowcity-petrv
1649575928
Твоя работа губашлёп,работать ртом
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NewLife
1649575994
47, а мозгов нет.
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Plyash
1649577223
Губернниев Дима среди всех журналюг-идиотов достиг высочайшего уровня "гения".
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Беспонтий
1649580652
лучше на белой дорожке стой а не на ленточке не изменяй себе греби
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DOCTOR PENALTY
1649581451
Митька, сгодишься только болбоем, не больше! И то, только под присмотром седого Серафимыча ( Ловчева).
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шахта Заполярная
1649582524
Выпустите его в какое нибудь колхозное поле, дайте мячик, пусть набегается, может успокоится. Действительно уже достал своей глупостью.
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Форвард 79
1649584562
Что можно сказать? Придворный шут нашего спорта!
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portero
1649585290
ну главное результат, если он был договорной то тогда это не шутки, а если детки руководства реально играют, то пусть играют...
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ySS
1649586504
Болтун голимый
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Mr Green
1649588014
ну вот что за дичь. ну комментируешь ты свои лыжи, ну так и комментируй. куда вот у нас все эти дикие лезут. нынче экспертов футбольных больше чем футболистов
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